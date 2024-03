Tenistas menores en el Abierto

El fin de semana, en las localidades de Suardi, San Guillermo y Villa Trinidad, se desarrolló el 2° Torneo Abierto 2024 de la Liga de Tenis del Litoral. Fue en las categorías Sub 10, 12, 14, 16 y 18 en Damas y Varones.

Entre los principales resultados de jugadores de nuestra ciudad, cabe destacar el primer puesto en Sub 18 de Thiago Torasso, que desde esta temporada entrena en Santa Fe.

De la Escuela del Club 9 de Julio, fue finalista Matías Alessandria en Sub 12, en tanto que Agostina Villarreal accedió a semifinales de Sub 14. Por otra parte Luca Bruno fue finalista de Second Chance Sub 12.

Atlético de Rafaela también tuvo estuvo representado, destacándose Tomás Theler (Sub 10, finalista Second Chance), Tomás Gómez Díaz (Sub 18, finalista Second Chance), Santiago Musso (Sub 18, primer puesto Second Chance) y Josefina Zimmermann (Sub 16, primer puesto Second Chance).