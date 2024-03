Voluntariado: reclamos por el incumplimiento de la Ordenanza

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - El pasado 20 de marzo se conmemoró el Día Municipal del Voluntariado Sunchalense, en la sesión ordinaria, celebrada el pasado 21, la concejal Laura Balduino (Juntos por el Cambio) pidió la palabra para cuestionar la implementación de los reconocimientos efectuados en la ceremonia realizada en la sede de Bomberos.

En la oportunidad la edil manifestó "hay un tema que no podemos dejar pasar cuando hacemos referencia a la Ordenanza Nº 2895. El concejal Ghiano hacía mención al Artículo 1º) de esa Ordenanza y yo quiero repasar un poquito más y profundizar en la misma para que tengamos en claro de lo que estamos hablando.

La Ordenanza indica que las personas destinatarias a la distinción serán aquellas nacidas o residentes de la ciudad, reconocidas por el trabajo voluntario, solidario, desinteresado que se hayan destacado en actividades sociales, con reconocido impacto en el bien común. Las entidades de bien público, los partidos políticos, las instituciones, las ONG en general, podrán presentar propuestas de candidatas y candidatos acompañando las debidas fundamentaciones y antecedentes.

La selección de las personas del reconocimiento estará a cargo de una Comisión ad hoc compuesta por los Concejales de los diferentes Bloques Políticos, un representante de la Secretaría de Desarrollo o la que la reemplace en el futuro, un representante de la Comisión de Instituciones de Bien Público de la ciudad, se invitará a participar a las personas voluntarias reconocidas en distinciones anteriores. Después bueno, más adelante dice el Departamento Ejecutivo elaborará cada año la Resolución que designa a las personas reconocidas incorporando los antecedentes con la fundamentación de dicha elección.

La verdad es que, lamentablemente debo marcar que en el día de ayer se ha incumplimentado con esta Ordenanza, teniendo en cuenta también las características de la misma y sus destinatarios. Yo la verdad es que no encuentro explicación porque se ha obviado el cumplimiento de esta Ordenanza o si directamente se desconoce la norma por parte del Ejecutivo, cosa que me resulta raro diría, porque la Secretaria de Gobierno cuando se aprobó esa Ordenanza formaba parte de este Concejo Municipal. Si es esa la causa o si directamente decidieron no cumplirla. Para lo cual también me pregunto muchas veces, no es este el caso exclusivo pero hoy sí estamos hablando de esto, si el propio Estado incumple con las normas, con una Ley, ¿qué es lo que les exigimos después y con qué autoridad le exigimos al ciudadano? Yo la verdad que lamento tener que hacer esta alocución en un tema tan sensible como es el tema del voluntariado, donde todos sabemos y todos conocemos en Sunchales el trabajo desinteresado, el trabajo en reemplazo del Estado que se hace permanentemente, durante todo el año. La verdad que no le encuentro explicación Sr. Presidente y me causa molestia este tipo de situaciones. Independientemente de las acciones, de los actos, de otras acciones que quiera llevar adelante el Ejecutivo creo que no podemos, una no reemplaza a la otra. Está todo bien, están en su derecho, es parte del Ejecutivo Municipal llevarlas adelante si quiere, anexo a lo que es el cumplimiento de una norma. La verdad que no me quiero extender demasiado porque creo que lo he dejado sumamente claro pero sí quiero manifestar desde mi lugar y desde el Bloque el profundo reconocimiento a todos los ciudadanos que son voluntarias y voluntarios de esta ciudad a quienes dedican su tiempo de manera desinteresada, a los que dan sin esperar nada a cambio, porque entendieron que el voluntariado es una acción capaz de transformar la vida de muchas personas. Nada más presidente, muchas gracias”.