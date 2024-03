Martín Menem sorteó su sueldo al estilo Javier Milei

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sorteó por primera vez su sueldo como legislador nacional, algo que había prometido durante la campaña. Al igual que lo hacía el ahora presidente Javier Milei, el diputado transmitió en vivo el sorteo.

El ganador recibirá $1.266.702,58, correspondientes del proporcional de diciembre, y se enteró por el propio Menem.

“Hola Nicolás. Saliste ganador de mi primer sueldo como legislador, que corresponde al proporcional del mes de diciembre”, confirmó el legislador a través de la transmisión por el canal Break Point en YouTube. Asimismo, el receptor del sueldo reveló: “Estoy muy contento, gracias. Mi señora me anotó, pero no me acuerdo cuando”.

Se trata de una práctica que implementó Milei, en sus épocas como diputado, y que realizó hasta el 15 de diciembre del año 2023, luego de asumir a la presidencia. A través de la página www.mipalabra.javiermilei.com, el jefe de Estado sorteó veinticuatro sueldos desde el 12 de diciembre de 2022.

“El que actúa en política es un servidor público y tiene que entender que no es para siempre. Los tipos que estuvieron, están y se quieren quedar toda la vida… tal vez en algún tiempo funcionó, ya no funciona más. La política necesita oxigenarse, que surjan jóvenes”, expresó. (NA)