Con alto acatamiento, comenzó un nuevo paro docente en Santa Fe

Los docentes públicos y privados de Santa Fe llevaron adelante este martes, y nuevamente con una adhesión prácticamente total, el primer día de paro en rechazo a la oferta de incremento salarial que propuso el Gobierno, reclamando una mejor oferta salarial, en el marco de las negociaciones paritarias.

Los sindicatos Amsafé y Sadop realizarán un paro de 48 horas este martes 26 y miércoles 27 de marzo. La reanudación de las negociaciones paritarias entre la provincia y los sindicatos docentes será recién después de esa fecha, confirmaron desde Casa Gris. Cabe recordar que a un mes del inicio del ciclo lectivo 2024, esta es la cuarta vez que se lleva a cabo una doble medida de fuerza de 48 horas, con lo cuál el de este martes es el séptimo día de huelga que llevan a cabo los maestros.

"Estamos sumamente preocupados por un conflicto muy largo, que tiene un acatamiento prácticamente total", indicó Rodrigo Alonso, secretario General de Amsafé desde Reconquista donde realizaron una rueda de prensa junto a maestros del Departamento General Obligado. Para el gremialista "el Gobierno tiene que leer el malestar" que expresan los docentes de toda la provincia disconformes con la propuesta salarial.

La última propuesta que elevó el Gobierno fue una actualización del 9% más un 7.5% no remunerativo y no bonificable. La misma fue ampliamente rechazada y derivó en un paro de 48 horas. "Estamos expresando que no vamos a tolerar el ajuste en educación, creemos que el Gobierno está en condiciones de mejorar la propuesta paritaria, expresamos que es necesario para mejorar la escuela publica que presenten una propuesta que incorpore temas relacionados a las condiciones de trabajo e infraestructura", describió Alonso sobre el sentir de los trabajadores.

Consultado sobre la oferta que recibieron los trabajadores de la administración central de ATE y UPCN, Alonso explicó que "las propuestas tienen que ver con cada sector" ya que tienen sus particularidades. "Amsafé no está analizando ninguna propuesta porque no acercaron ninguna. Nosotros planteamos que tienen que haber una propuesta donde el aumento esté en línea con la inflación, que tenga en cuenta la deuda que tiene el Gobierno con los trabajadores y tercero que tiene que haber algo respecto a condiciones de trabajo", sintetizó.

"Nosotros somos otro sector que tenemos características particulares y que las venimos planteando: mejorar la escuela publica, discutir modelo educativo, el impacto de los fondos nacionales en Santa Fe que no se envían. Entendemos que tiene que haber otra propuesta y estamos con esa expectativa". Por último Alonso les habló a los padres de los alumnos a partir de los días de clases que no se dictaron y les explicó que la pelea no es sectorial. "No estamos peleando solamente por un porcentaje mas o menos de aumento, peleamos por mejorar la escuela publica, para que nuestros alumnos tengan mejores condiciones", finalizó el dirigente de Amsafé.

ACTIVIDAD PARCIAL EN

LA ESCUELA DE LA PLAZA

Mientras tanto, en Rafaela, los que llevaron a cabo una inédita jornada de paro y se adhirieron a la medida de fuerza de 48 horas implementada por Amsafe y Sadop el reclamo de aumentos salariales fueron los docentes de la Escuela de La Plaza Nº 1.131, uno de los 3 establecimientos educativos de nuestra ciudad que pertenece al sector privado. En este sentido, hubo padres que se acercaron al establecimiento educativo en el horario de las 7:30 a exigir respuestas, siendo recibidos por los directivos de los dos niveles, el primario y secundario. No obstante, recién un par de horas después mantuvieron una reunión con representantes de la Asociación Civil Universidad Católica de Santiago del Estero, pero sin recibir respuestas positivas más allá de la predisposición para la charla. Igualmente, muchos docentes de la casa, alrededor de 70, se plegaron a esta medida de fuerza que es insólita para la institución, ya que el el primero que se realiza en sus 34 años de historia. Igualmente, pasadas las 22:00 del día lunes, los papás recibieron un correo electrónico donde explicaban que algunos alumnos iban a tener clases este martes durante algunas horas y otros jornada completa, dependiendo del grado, debido a se consiguieron algunos reemplazos a último momento cuando parecía que la gran mayoría de los alumnos no iban a tener ninguna actividad. Además, el turno de la tarde no se realizó y no se sabe con exactitud cómo continuará esta situación, ya que es muy difícil conseguir reemplazantes, especialmente en la planta docente del departamento de inglés, como para poder cubrir todos los puestos. Cabe destacar que los docentes del sector privado cobran lo mismo que los del sector público, y que los padres pagan cuotas muy elevadas, entre 120 mil y 150 mil pesos por mes, sumado a que la institución recibe fondos del Gobierno provincial para pagar salarios de docentes y no docentes y que deberían cubrir el reclamo de los docentes. Es por ese motivo que varios padres mostraron su bronca y disconformismo por la falta de personal y por esta sorpresiva medida que tomaron la gran mayoría de los maestros.