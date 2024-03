Comienza este martes otro paro docente de 48 horas

Mientras los docentes y alumnos comenzarán a transitar a partir de hoy unos días de relax, el conflicto que el gobierno provincial mantiene con los gremios docentes no encuentra una vía de solución, al menos en esta semana. Los maestros serán convocados para renegociar salarios en la reunión de paritaria recién después del feriado extralargo, y el ministro de Educación de la provincia, José Goity, ratificó que “mientras haya medidas de fuerza no están dadas las condiciones para volver a dialogar”.

Los gremios AMSAFE y Sadop, que representan a docentes de escuelas de gestión pública y privada, respectivamente, realizarán desde este martes un nuevo paro por 48 horas, el cuarto desde que se inició el ciclo lectivo 2024, para protestar por la oferta de aumento salarial que hizo el gobierno de Santa Fe a la que consideraron como “pobre”. Lo cierto es que la medida de fuerza se pegará al feriado extra largo que comenzará este jueves con Semana Santa y terminará el martes con el Día de los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas, con un feriado “puente” el lunes 1º de abril. De esta manera, luego de la jornada normal de clases de este lunes en los establecimientos educativos de la provincia, los docentes y alumnos volverán a clases recién el próximo miércoles 3 de abril, con lo cuál tendrán varios días de descanso para disfrutar de unas "minivacaciones" de otoño.

En este sentido, en declaraciones a LT8, Goity, remarcó que la discusión paritaria con los docentes “está abierta" y amplió: "Lamentablemente, no se pudo cerrar, por lo tanto sigue abierta. Lo ideal hubiese sido mantener las discusiones para lograr un acuerdo sin medidas de fuerza. Eso no pudo ser así, y mientras haya paro no hay condiciones para sentarse a hablar”. Goity destacó que "nosotros tenemos toda la disposición para conversar, pero nos plantearon un paro de 48 horas para esta semana. Y en los primeros días abril nos reuniremos con los gremios para hacer el esfuerzo máximo que nos permita llegar a un acuerdo. Lamentablemente será acotado, las condiciones de la economía argentina no permiten hacer acuerdos a largo plazo, pero por lo menos podemos hacerlo mes por mes, para permitir la recomposición de salarios y mantener las escuelas abiertas”. “No es una cuestión de falta de voluntad para otorgar incremento salarial. Hay una cuestión objetiva para dar aumentos. Es la recaudación la que marca la capacidad que tiene la provincia para sostener los incremento salariales, no solo para docentes sino para el conjunto de los trabajadores estatales. Eso es lo que sostenemos. Hicimos una propuesta y ésta última estuvo por encima de la recaudación, haciendo un esfuerzo para que se restituya y no estar en esta situación. Vamos a mantener este criterio que es lógico y no arbitrario”, concluyó.