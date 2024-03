SAN VICENTE. - El Equipo de Promoción y Protección de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia, informa que se encuentra vigente el Programa de Acogimiento Familiar bajo la modalidad de:



FAMILIAS SOLIDARIAS

En el marco del Sistema de Protección y Promoción de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia cuenta con el programa de Acogimiento Familiar. El mismo dispone de tres modalidades, una de ellas es la de Familias Solidarias.

Su finalidad es brindar al niño, niña o adolescente, un ambiente familiar estable, en el que pueda recibir cuidados, atención y la educación necesaria que facilite su desarrollo integral, sin perder su identidad de origen hasta que se resuelva sus situación singular.

De este modo, constituye una alternativa a la institucionalización, cuando su familia no puede o no es conveniente que se haga cargo.

Se constituye como una medida de protección temporal y transitoria que prevé, siempre que sea posible, el retorno de la niña, niño o adolescente a su familia de origen, por lo tanto se potencian los vínculos entre ellos.



REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE

- Mayores de 25 años, con residencia en la provincia de Santa Fe de al menos dos años.

- No deberán encontrarse inscriptas en el Registro Único de Aspirantes con Fines Adoptivos (RUAGA) de Santa Fe. Tampoco en ningún registro similar en otras provincias, ni antes ni durante el transcurso del acogimiento de la niña, niño y adolescente.

- No deberán poseer antecedentes penales o denuncias por violencia familiar y/o procesos filiatorios pendientes.



INSCRIPCIÓN

Las familias y/o personas interesadas en formar parte del Registro de Familias Solidarias pueden realizar la inscripción aquí: https://www.santafe.gob.ar/mds/voluntariado/index_fs.php