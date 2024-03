Santa Fe se encuentra entre las provincias con menos horas de clases en la primaria

Los alumnos de primarias públicas de la provincia de Santa Fe tienen 379 horas menos de clase por año que un niño del mismo nivel de la ciudad de Buenos Aires. Son tres semanas menos de tiempo escolar, casi un mes completo. Así lo advierte un informe de la ONG Argentinos por la Educación.

El escrito compara las horas de clase teóricas que se planifican en cada provincia, es decir sin contar jornadas perdidas por paros docentes o problemas de infraestructura escolar, y que ubica a la provincia no sólo por debajo del promedio de la Capital Federal o Córdoba, sino también de la media del país.

El trabajo se denomina "Tiempo en la escuela: evidencia y comparaciones" y fue elaborado por Martín Nistal y Eugenia Orlicki, ambos coordinadores del observatorio de la organización no gubernamental. Y tiene un objetivo doble, por un lado reunir la evidencia académica que existe sobre las ventajas de extender la cantidad de días y horas de clases en las trayectorias de los alumnos y, además, en base a datos del Relevamiento Anual del Ministerio de Educación y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) advertir sobre la disparidad que existe en a carga horaria escolar en las distintas provincias del país.

Los resultados de la investigación llegan en medio del tironeo entre provincia y Nación por los fondos para la implementación de la llamada "Hora 25", que permitió el año pasado sumar 40 minutos más de clases diarios en todas las escuelas primarias santafesinas. Según fuentes del Ministerio de Educación santafesino, el gobierno nacional lleva un atraso importante en el envío de fondos, por lo cual se decidió suspender el programa. Y pese a que hubo promesas de financiamiento, "en la práctica no giran el dinero", abundó un vocero de la cartera educativa.

Que los alumnos pasen más o menos horas en la escuela no es una cuestión menor. La investigación desarrollada por la ONG destaca que "el tiempo en la escuela importa, ya que puede tener efectos en los aprendizajes, las trayectorias escolares, y otras variables socioeconómicas". Sin embargo, no todos los escolares del país están la misma cantidad de tiempo en la escuela.



PROVINCIA POR PROVINCIA

De acuerdo al informe de Argentinos por la Educación, los niños santafesinos que asisten a la primaria en escuelas de gestión pública pasan en la escuela 783 horas de clase por año. La cifra considera sólo las "horas teóricas", es decir aquellas proyectadas en función del calendario escolar, sin contar las jornadas perdidas por conflictos docentes, problemas de infraestructura escolar o inasistencias.

Los números surgen en base al Relevamiento Anual 2022 realizado por el Ministerio de Educación de la Nación, los calendarios educativos de cada provincia y la matrícula de las oficiales de jornada completa (8 horas por día), extendida (6 horas) o simple (4 horas) que existen en cada jurisdicción. Como se destaca en el estudio, se consideraron los datos previos a la creación del programa nacional que extendió la jornada escolar una hora en el nivel primario. Una iniciativa que comenzó a implementarse en junio de 2022.

De acuerdo al trabajo, la provincia de Santa Fe se ubica entre las seis provincias del país con menos horas de clases, sólo superada por Santiago del Estero (779 horas de clase al año), Neuquén (770), Corrientes (769), Chaco (761) y San Luis (753).

La jurisdicción con más horas de clases en el nivel primario es la ciudad de Buenos Aires, donde los niños asisten a la escuela 1.162 horas por año. El promedio se incrementa por la cantidad de escuelas con jornada completa que existen en la capital federal. En segundo lugar se encuentra Santa Cruz superan las 1.000, con 1.099 horas, donde un importante porcentaje de alumnos concurren a establecimientos con jornada extendida. Luego, siguen Tierra del Fuego con 984 horas, Córdoba con 942 horas y Catamarca con 879 horas. El promedio del país es de 829 horas de clases por año, los alumnos santafesinos tienen 46 horas menos.



DETRÁS DE LOS NUMEROS

EN SANTA FE

Medido en horas o en días, el tiempo que los estudiantes pasan en la escuela es un tema recurrente de debate público. La Ley 25.864, sancionada en en 2003, fija un ciclo lectivo anual de 180 días efectivos de clases para los establecimientos educativos de todo el país. Adicionalmente, el Consejo Federal de Educación estableció metas de 190 días de clase efectivos. En junio del 2022, el Ministerio de Educación implementó un programa para sumar una hora más de clases en las primarias, el mismo que actualmente carece de fondos.

Si bien en los últimos años, la cantidad de días de clases contemplados en los calendarios provinciales fue creciendo, poco se sabe sobre lo que sucede en las aulas. "Argentina no cuenta con mecanismos públicos para monitorear el cumplimiento de la cantidad de días de clase. Es decir, no existe información pública sobre la cantidad de días de clase efectivos ni horas efectivas de clase en el país", destaca el informe. Y cita algunas investigaciones que afirman que para agosto de 2022, el 60,8% de los estudiantes había tenido interrupciones de clase “por cuestiones climáticas, paros, jornadas docentes, entre otras”, el 21% del total tuvieron interrupciones en el primer semestre de ese año de más de 10 días.



LA EVIDENCIA EN SANTA FE

Vale preguntar: ¿Qué impacto tiene la extensión de las horas de clases en las trayectorias de los alumnos? Para responder el interrogante, el trabajo releva producciones académicas desarrolladas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y República Dominicana que evalúan los resultados de distintas propuestas de extensión horaria que permiten concluir que aumentar horas o días de clase "puede tener efectos en la mejora de aprendizajes, reducción de la repetición de grado, o mejoras en la asistencia futura en la escuela. También hay efectos, aunque con menor cantidad de evidencia, relacionado a la reducción del embarazo adolescente, reducción de los delitos y mejoras en la inserción laboral de las mujeres en el mercado laboral", señala el trabajo.

Por ejemplo, de acuerdo a investigaciones realizadas en Argentina, extender la jornada escolar de una simple (4 horas diarias) a una extendida (más de 4 horas, pero menos de 8 horas diarias) reduce la no promoción de grado en los estudiantes de la primaria en un 23,1%. En la misma línea, otro trabajo sostiene que aumentar las horas escolares por día tiene efectos positivos en las tasas de graduación de secundaria.

Trabajos realizados en Brasil y Colombia muestran también que prolongar el tiempo de estadía de los estudiantes en la escuela permite mejorar los resultados de las evaluaciones de lengua y matemática.

Otros efectos, más allá de los aprendizajes, pueden estar asociados al aumento en la cantidad de horas dedicadas a la escuela. Investigaciones realizadas en Chile concluyeron que entre los adolescentes "más tiempo escolar puede cambiar las oportunidades para participar en comportamientos riesgosos que podrían conducir a la maternidad y la delincuencia", señala el trabajo. También se verificó un aumento en el acceso al mercado laboral en las mujeres. (Fuente: La Capital).