A pesar de todo, los fabricantes argentinos destacan un "panorama alentador"

Sin dudas, Expoagro fue esa "caricia al alma" que necesitaba el sector agroindustrial para empezar a creer. La primera gran muestra del campo, que todos los años abre el calendario de exposiciones, dejó conformes a las empresas. A diferencia del año pasado, y salvo algunas excepciones, el clima esta vez acompañó durante la campaña y, de no mediar algún inconveniente que la propia naturaleza pueda generar, la cosecha gruesa sería mucho mejor a la registrada el año pasado.

Esas perspectivas, sumadas a las herramientas financieras que aparecieron para la muestra, mostraron otro ánimo. Y las empresas de maquinaria agrícola también percibieron eso. Al respecto, en una entrevista radial concedida al programa ADN Rural, el presidente de la CAFMA (entidad que agrupa a los fabricantes nacionales) Enrique Bertini, fue contundente: "hemos intercambiado opiniones con los colegas y todos coincidimos que encontramos un panorama alentador".

Y agregó: "el sector está animado por el clima y los rindes que pueda haber; se hicieron muchos presupuestos, tuvimos muchas consultas y ahora estamos expectantes con la cosecha que se viene, que ojalá se pueda volcar a los negocios".



FINANCIACIÓN, OTRA CLAVE

Si algo caracteriza al productor agropecuario es su espíritu de resiliencia y sus ganas de apostar siempre, contra viento y marea. "No especula e invierte cada vez que tiene la posibilidad", resaltó Bertini. Por eso, cuando el contexto presenta algunos obstáculos, siempre es bueno contar con esa "mano amiga" (oficial y privada) que permita concretar operaciones. Y en este sector, la financiación es clave.

En ese sentido, el empresario rosarino comentó: "todas las empresas han elaborado un esquema de financiación propia. Los fabricantes nacionales son todas pymes, no tienen la capacidad de una organización financiera que permita a largo plazo hacer un tipo de negocio, pero con una inflación más acotada nos animamos a hacerlo".

Y describió: "tuvimos financiación propia, estuvieron los bancos con tasas de créditos que han mejorado y también aparecieron créditos en dólares a una tasa muy baja, algo que fue una nota diferente. Es decir, el abanico de posibilidades ha sido favorable para el productor".



PREOCUPACIÓN POR LAS IMPORTACIONES

A pesar del escenario favorable, no todo es color de rosas para los fabricantes. "Nosotros estamos muy preocupados porque si bien es importante que el déficit fiscal se estabilice, no hay medidas que contemplen la posibilidad de ser competitivos en un mundo abierto. Estamos preocupados porque si realmente se abren de manera indiscriminada las importaciones, no vamos a poder competir". Y admitió: "somos muy caros porque tenemos un costo de producción muy elevado".

Sobre este punto, desde la CAFMA solicitan que el Gobierno "tenga una mirada hacia una política industrial" porque con "importaciones deliberadas y sin posibilidad de competir será difícil que vuelva la cultura del trabajo".



AGENDA CARGADA EN LA MUESTRA

La Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA) tuvo una agenda repleta de actividades en el marco de Expoagro, que incluyó presentaciones, reuniones y encuentros, pensando potenciar al sector y fortalecer lazos comerciales con comitivas o delegaciones interesadas en los productos nacionales.

El primer día, recibieron a representantes del Ministerio Federal de Alimentación y Agricultura de Alemania con motivo de los avances del proyecto Dialogo argentino-alemán sobre innovaciones agropecuarias sustentables. Al finalizar la jornada, los fabricantes mantuvieron un encuentro con el Grupo de Poscosecha de Granos INTA, para evaluar posibles acciones de promoción del sistema silobolsa en el exterior.

El día miércoles, tuvieron una reunión con Esteban Marzorati, Subsecretario de Comercio Exterior de la Nación; Daniela Ramos, Subsecretaria de Política Industrial de la Nación y otras autoridades del Ministerio de Economía.

En el stand de Ternium realizaron el lanzamiento de la marca sectorial AGRINOVA – Agrotecnología de Argentina, que buscará posicionar al sector en los mercados de todo el mundo.

También, realizaron una recorrida junto a Fundación Barbechando y cuatro legisladores nacionales de la Unión Cívica Radical para visitar distintas empresas del sector y conversar sobre los desafíos, problemáticas y potencialidades del mismo.

El día jueves, presentaron la marca sectorial AGRINOVA en un cocktail organizado con ADIMRA – Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, con la presencia de autoridades públicas y socios de ADIMRA y CAFMA. También, se hizo entrega de reconocimientos a seis empresas por su trayectoria.

Durante la tarde, recibieron junto al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, a una delegación de 30 becarios del ISEN – Instituto del Servicio Exterior de la Nación que conocieron la oferta exportable del sector y visitaron distintas empresas que hoy se encuentran presentes en los cinco continentes, llevando su innovación a todo el mundo.