Las oportunidades de venta se van asomando

Durante los últimos días, los precios de maíz y soja siguieron mostrando subas en Chicago, que se trasladaron parcialmente a Argentina. Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, indica que estos mostraron valores que comenzaron a “despertar interés y, si bien siguen siendo más bajos que los de hace tres meses, se vuelven más rentables”.

En Argentina, las recientes lluvias no solo detuvieron el inicio de la trilla de maíz temprano, sino también la carga de los buques que llegan al puerto y se demora la logística interna que se esperaba tuviera mayor ritmo a este momento, a pesar de las bajas ventas. “Esto genera oportunidades de venta para quienes, a pesar de las lluvias, pueden entregar en el corto plazo”, recomienda Romano.

En el caso de soja, todavía falta para la cosecha y las precipitaciones llegaron en buen momento para apuntalar rindes. “Aunque faltando un mes para que inicie la campaña, ver la soja mayo nuevamente en 290 y noviembre en 300 debería llamar a la reflexión”, analiza.

Las lluvias, por un lado, permitieron recargar los perfiles para entrar al invierno en buenas condiciones en el contexto del pronóstico de que a partir de agosto comience un año Niña, pero, por el otro, demorarían e incluso podrían causar algún daño a la cosecha 23/24.

El trigo, en cambio, sigue presionado internacionalmente por la gran oferta de trigo ruso barato. “La mayor parte de los embarques anunciados tienen como destino países fuera de Brasil, lo que significa que para ser competitivos debamos bajar precios. Es de esperar que cuando sólo quede grano para el MERCOSUR, la necesidad de Brasil despierte interés”, estima el especialista de la Universidad Austral.

“Soja, maíz y trigo están con posiciones vendidas de fondos especulativos enormes. Esto los deja propensos a que noticias que no son tan alcistas, generen compras para cerrar posición, y se vean estas subas. Pero no vemos fundamentos nuevos alcistas que hagan cambiar la visión”, añade.

Así Romano considera clave la difusión del próximo informe de intención de siembra del 28 de marzo. “Como anticipo de lo que podemos esperar para el ciclo 24/25, el consejo internacional de granos espera un aumento significativo en producción de soja, y uno de menor proporción en maíz”, detalla.

PRIMER LOTE DE SOJA DE LA CAMPAÑA

El inicio simbólico de la comercialización de la soja de la campaña 2023/24 ya tiene su punto de partida. La Bolsa de Comercio de Rosario informa que llegó a la ciudad el primer lote de soja: con un peso de 27.589 kilogramos y correspondiente a la variedad DM Garra, este cargamento simboliza el esfuerzo y el compromiso de los productores argentinos, en esta ocasión, representados por Milho SAS, de San Carlos, provincia de Corrientes.

Se suma además la participación de la cooperativa Agricultores Federados Argentinos, actuando como corredora, y la firma Gualtieri e Hijos en su rol de entregadora. El lote ha sido recibido en la terminal de Molinos Agro, en San Lorenzo, y ha pasado el análisis de calidad en los laboratorios de la BCR, afirmando su cumplimiento con las normativas de comercialización del cultivo.

La fecha señalada para el remate es el próximo 26 de abril, y se llevará a cabo, como todos los años, en el Recinto de Operaciones de la BCR. El acto será encabezado por el presidente de la BCR, Miguel Simioni, y se espera una vez más la presencia de operadores del mercado físico de granos, así como autoridades nacionales, provinciales y municipales.