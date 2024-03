Vigésimo aniversario de la Escuela "Williner"

El pasado 15 de marzo, se realizó en nuestra localidad el emotivo acto del vigésimo aniversario de la creación de la Escuela Nº1382 "Armando Williner", hecho ocurrido el 11 de marzo de 2004

Desde entonces, la Escuela Primaria Nº 1382 “Armando Williner, ha marcado un camino y ha dejado huellas imborrables en la vida de todos los estudiantes que han transitado sus aulas.

Hoy, 20 años después, con un edificio mucho más grande y en constante crecimiento, con una plata docente estable, con casi 250 alumnos y la petición constante de vacantes, estamos orgullosos de la escuela que supimos construir, todos juntos, en comunidad, desde el inicio.



EL ACTO

Dando inicio al acto, se realizaron los protocolos ceremoniales entonando canciones patrias con el acompañamiento de la Banda Comunal de Felicia y Pilar, dirigidos por Julián Ovando.

Recordando el esfuerzo y el compromiso ocupado en la creación de la escuela, invitaron a Luis Heit, en representación de las familias que gestionaron la escuela y conformaron la primera cooperadora escolar a dirigirnos unas palabras, "queríamos que todos sepan la fuerza que tiene un pueblo a través de sus personas, y nos pusimos a trabajar para que esto sea un vínculo de todos para la creación de la escuela. Hoy festejamos la educación de un pueblo, la enseñanza de nuestros hijos y nuestros nietos".

Luego, fue invitado Pablo Barberis, quien dirigió unas palabras en representación de los cooperadores que a lo largo de los años han acompañado el crecimiento y fortalecimiento de nuestra institución. "El crecimiento del pueblo nos emociona y nos llena de orgullo a todos, estuvimos 15 años compartiendo el crecimiento junto al equipo docente, el objetivo es claro, tratar de colaborar para que se pueda desarrollar la educación, en esa línea nos manejamos".

Posteriormente, tomó la palabra Alejandro Saracco, padre y cooperador actual de nuestra escuela, quien declaró "me parece justo recordar en esta noche especial desde el primer grupo de cooperadoras a este grupo que actualmente trabaja siempre con la misma visión, ofrecer la institución en las condiciones que ustedes pueden ver a diario, y eso nos enorgullece".



La gestión que permitió la concreción de esta institución fue ardua, duró años, fueron necesarias incontables reuniones, notas, viajes, etc. Se inició durante la gestión comunal del Sr. José Williner y pudo ser inaugurada durante la primera gestión comunal del Sr. Héctor Perotti. Por ello fue invitado a dirigirnos unas palabras al Sr. José Williner. "Son 20 años de historia que se valoran por haber sido una lucha que sentimos con gran orgullo y satisfacción, por haber solucionado una necesidad que el crecimiento poblacional generaba. Hoy es un establecimiento que ha crecido muchísimo, no solo en la parte edilicia, sino también en lo educativo y disciplinario, que la posicionan como un ejemplo en la región".



Continuando con el emotivo acto, se le dio la palabra a Soledad Morcillo, actual directora de la escuela, quien luego de saludar a los niños presentes, declaró,"todos los que trabajamos aquí, siempre tenemos ganas de más, más juegos para nuestros niños, más colores para nuestras aulas, más jornadas compartidas, más festejos para disfrutar, más familias trabajando juntos para que nuestra querida escuela, siga siendo un lindo lugar para que todos los hijos de Bella Italia aprendan. Así lo soñaron ellos y así, hoy nos motivan a ir por más".

"Gracias José, gracias a la familia Williner y su fundación, gracias a la Comuna local, gracias a esas primeras familias que formaron la Cooperadora, gracias a todas las familias que nos acompañaron y a las que hoy nos acompañan; gracias a toda la Comunidad Educativa por mantener ese ADN diferente activo, quiero invitarlos a ir por más, a seguir alimentando sueños".

Tomando la palabra el presidente comunal, Héctor Perotti, agradeció la presencia de autoridades y todos los presentes y destacó "inaugurar esta escuela, fue una alegría enorme para toda la localidad, yo creo que la Escuela es el fiel reflejo de lo que viene creciendo esta comunidad. Arrancamos con alrededor de 70 alumnos, hoy ya son más de 250 y en nuestra comuna ya somos más de 2000 habitantes".

"Siempre supimos que el arraigo en nuestra localidad lo íbamos a lograr cuando tengamos la escuela, el club, la iglesia y hoy prácticamente lo tenemos todo, esto habla a las claras que los chicos quieren quedarse en nuestro pueblo. Desde la Comuna siempre acompañaremos en lo que haga falta, es un ejemplo en la zona".



Por último tomó la palabra la delegada de la Regional III de Educación, Delia Colucci quien manifestó "la escuela es familia, compromiso y trabajo en post de construir ciudadanos. Vamos a seguir trabajando por más escuelas, estaré acompañando para lo que sea, lo que necesiten, la delegación estará abierta para lo que necesiten, les deseo felices jóvenes 20 años".