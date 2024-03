Cartelera de Novedades

CLUB DE ABUELOS DE CALLE PALMIERI

El pasado sábado el Club de abuelos de Calle Palmieri llevó a cabo su tradicional cena-baile con la animación musical de Lucio y su banda. El menú consistió en choricito, pollo a la parrilla con ensalada y papas con mayonesa, postre helado y torta. Una asistencia que superó las 400 personas bailó a pista completa hasta las 3:30. La próxima cena-baile se llevará a cabo el sábado 30 con la animación musical de Javier y los reyes del ritmo de San Francisco. Se recomienda la reserva de tarjetas a los teléfonos: 15659634, 15300776, 427776 o 15589573.



HABERES DE ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSéS) comenzó el calendario de pagos de marzo.

En este mes aplica el último aumento del 27,18% correspondiente por Ley de Movilidad y se paga un bono de $70.000. Con el nuevo incremento, el ingreso mínimo pasa a $ 134.445 y con el bono llegará a $ 204.445.

En tanto, quienes perciban un ingreso mínimo y hayan acreditado 30 años de aportes sin moratoria recibirán un complemento equivalente al 82% del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) de $ 31.851.

El Calendario de Pagos para Marzo es el siguiente.

* Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo (a partir de):

- DNI terminados en 8: martes 19 de marzo

- DNI terminados en 9: miércoles 20 de marzo

* Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo (a partir de):

- DNI terminados en 0 y 1: jueves 21 de marzo

- DNI terminados en 2 y 3: viernes 22 de marzo

- DNI terminados en 4 y 5: lunes 25 de marzo

- DNI terminados en 6 y 7: martes 26 de marzo

- DNI terminados en 8 y 9: miércoles 27 de marzo



EL PAMI SE ENCUENTRA EN

UNA “SITUACIÓN CRÍTICA”

El Director Ejecutivo de PAMI, Esteban Leguízamo, señaló que la obra social “está en una situación crítica”, pero aseguró que trabaja para “garantizar las prestaciones”. Las declaraciones del funcionario se producen en un momento especial dado que PAMI se encuentra en plena discusión con laboratorios para renovar los acuerdos vigentes.

“La dirección ejecutiva de PAMI puso en marcha una serie de relevamientos cuyos resultados preliminares arrojaron que la obra social se encuentra en un estado de alta vulnerabilidad financiera”, señaló la institución en un comunicado.

En esa línea sostuvo que “los datos iniciales indican que, de no haberse tomado las medidas inmediatas que puso en marcha la nueva gestión, el PAMI habría entrado en una debacle financiera y estarían en riesgo las prestaciones que el Instituto brinda a sus Afiliados”.

“PAMI es un paciente que está en una situación crítica”, sostuvo Leguízamo. “Frente a esta situación, las autoridades de PAMI decidieron avanzar con la simplificación de la estructura organizativa y se redujo casi en un 50% los rangos jerárquicos”, añadieron desde la obra social.

La dirección de PAMI aseguró que “recibió una situación de extrema fragilidad económica como consecuencia de la falta de control y el gasto discrecional e indiscriminado de los aportes de los jubilados argentinos”.



RECONOCIMIENTO DE APORTES

POR TAREAS DE CUIDADO

Para que más madres puedan jubilarse, ANSES reconoce el tiempo que destinan a la crianza de sus hijas e hijos. El Reconocimiento de aportes por tareas de cuidado visibiliza y repara una desigualdad histórica y estructural en la distribución de las tareas de cuidado, reconociendo y valorando el tiempo que las mujeres destinaron y destinan a la crianza de sus hijas e hijos. Esta medida iguala oportunidades y genera las condiciones necesarias para que miles de mujeres puedan acceder al derecho a jubilarse.

¿A quiénes les corresponde?

-Mujeres con hijas y/o hijos, en edad de jubilarse (60 años o más) que no cuenten con los años de aportes necesarios.

-Podrán acceder a esta medida aquellas mujeres que no cuenten con una jubilación ya otorgada o en trámite.

¿En qué consiste la medida?

El reconocimiento de aportes por tareas de cuidado computará:

-1 año de aportes por hija/o.

- años de aportes por hija/o adoptada/o.

Asimismo, reconocerá de forma adicional 1 año por hija/o con discapacidad y 2 años en caso de que haya sido beneficiaria/o de la Asignación Universal por Hija/o por al menos 12 meses. Además, se reconocerán los plazos de licencia por maternidad y de excedencia de maternidad a las mujeres que hayan hecho uso de estos períodos al momento del nacimiento de sus hijos o hijas.

Esta medida de inclusión es compatible y, de ser necesario, puede complementarse con la moratoria vigente (Ley 24.476) y con el Plan de Pagos de Deuda Previsional.