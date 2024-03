Las empresas no están preparadas para afrontar el cambio en las nuevas generaciones

El 42% de las empresas notan dificultad en el compromiso de los Jóvenes, mientras que el 70% de los estudiantes no cree que las empresas estén preparadas para afrontar los desafíos de las nuevas generaciones. Estos datos pertenecen al informe “Universo Z”, presentado a finales del año pasado por la Agencia de Desarrollo e Innovación (ACDICAR).

En noviembre del 2023, en las instalaciones del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, ACDICAR realizó el taller "transformación organizacional: Innovación y Cambio Generacional", en el marco del proyecto "Empleo Ágil". Este consiste en mejorar la experiencia laboral de la generación Z, acompañando y brindando apoyo a las pequeñas y medianas empresas de Rafaela y la región. En este contexto, presentaron el informe “Universo Z”, el cual tiene por objetivo "diseñar y crear alternativas que mejoren la experiencia laboral de la generación Z, brindando apoyo a las pequeñas y medianas empresas considerando las demandas del entorno laboral actual”.

Este informe reveló los resultados de un estudio realizado entre junio - agosto de 2023, a 170 estudiantes universitarios y a 50 empresas de diferentes rubros. En el caso de los estudiantes, se seleccionó una muestra y se realizó un trabajo estratificado y probabilístico al azar, en una etapa; para las empresas, se realizó un muestreo no probabilístico, de tipo discrecional, estratificado según sector de la actividad.

En un principio se analizó que de la muestra universitaria un 35% estudia en la Universidad Tecnológica Nacional con sede en Rafaela (UTN FRRa); 25% en la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf); 23% pertenece al grupo estudiantil de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) y el 17% restante a la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE).

De las 50 empresas seleccionadas, el 24% se dedica al rubro de Servicios, el 22% a la metalmecánica, 13% se aboca al comercio, un 11% se dedica a otros rubros industriales, el 9% pertenece al área alimenticia, otro 9% a la construcción e ingeniería, el 7% al servicio agropecuario y, por último, tan solo un 5% del total de empresas seleccionadas se dedican a la Tecnología de la Información (IT).

De los 170 estudiantes universitarios, el 51% pertenece al género femenino y el 49% restante al masculino. El 57% de este grupo tenía entre 21 y 24 años; el 27% era de entre 18 y 20 años, mientras que el 16% era mayor de 25 años. En cuanto a su condición como estudiantes, el 65% se encontraba en un estado avanzado de la carrera, mientras que el otro 35% estaba cursando el primero o segundo año. Del total de estudiantes, más de la mitad no trabajan (52%).

Por otro lado, de las 50 empresas seleccionadas el 90% es de Rafaela y el 70% lleva más de 11 años en funcionamiento. Los cargos que ocupaban las personas encuestadas en las empresas fueron los siguientes: 42% era encargado del área de Recursos Humanos, otro 42% era dueño de las empresas, un 9% se ocupaba de la gerencia y el 7% pertenecía al área administrativa. En todas las organizaciones se tomó registro del reclutamiento de colaboradores, aunque la cantidad varía según las empresas. En su mayoría cuentan con entre 1 y 10 colaboradores el 43%, con más de 100 el 29%, entre 51 y 100 el 14% y entre 11 y 50 el 14% restante.



PENSAMIENTOS Y OPINIONES

SOBRE EL MUNDO LABORAL

Cuando se les pidió que describan al mercado laboral actual, los estudiantes respondieron definiéndolo como “amplio” y “bueno”, mientras que en menor medida utilizaron las palabras “malo”, “complejo” y “regular”. Las empresas, por otro lado, lo definieron en su mayoría como “complejo”, “volátil” y “escaso”. Ante estas respuestas, se determinó que el desafío actual está en la “necesidad de diálogo y preparación de ambos actores para adaptarse a la complejidad actual”.

Los universitarios piensan que el buen clima laboral y trabajo en equipo, sumado a una estructura flexible, son factores que los motivan a quedarse en una empresa. Mientras que la mayoría de las empresas no tienen estrategias para retener a los talentos que ingresan a ellas, más que el incentivo monetario y la oferta del desarrollo profesional. Por lo tanto, es necesario que ambas partes se entiendan mejor para que puedan alinear sus intereses.

Siguiendo esa línea, los estudiantes esperen recibir beneficios en las empresas, como horarios flexibles, capacitaciones y bonos de regalo, mientras que las empresas coinciden en que ofrecen a sus colaboradores horarios flexibles y capacitaciones, además de ropa de trabajo extra.



DATOS DE INTERÉS POR

PARTE DE LAS EMPRESAS

-El 80% de las empresas considera importante el clima laboral, pero solo el 50% mide dicho clima laboral.

-Solo el 40% de las empresas afirma estar preparado para afrontar el cambio en las nuevas generaciones.

-La mayoría de los dueños y gerentes de las empresas consideran que es poco factible implementar cambios en la metodología y modalidades de trabajo. Mientras que la mayoría de los encargados de Recursos Humanos consideran que podría ser beneficioso hacerlo.

-La mayoría de las empresas prefiere la modalidad presencial en el trabajo.



DATOS DE INTERÉS POR PARTE DE

LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

-El 70% de los universitarios prefiere una modalidad híbrida de trabajo.

-De los que se encuentran trabajando, el 51% piensa en cambiar de trabajo ya que no se sienten valorados donde están actualmente. Sumado a los factores de: baja remuneración, escaso desarrollo profesional y organización con falta de innovación. Mientras que el 49% piensan mantener su trabajo actual porque están satisfechos con la remuneración, se sienten integrados y mantienen una relación de confianza con sus pares.

-El 50% de los jóvenes no determina un tiempo de permanencia en una empresa, mientras que el 30% no se ve trabajando en el mismo lugar por más de tres años.

-Tanto los jóvenes que trabajan como los que no, consideran que los motivos para elegir una empresa son la buena remuneración, el desarrollo profesional y el bienestar general. Sin embargo, el 50% prefiere tener su propio negocio o ser freelance.



CONCLUSIONES

Es recomendable para las empresas adoptar un enfoque estratégico y flexible que permita hacer frente a estos escenarios complejos y cambiantes. Además, dado que la mayoría de las empresas no lo tienen en cuenta, deberían evaluar el clima laboral, ya que es fundamental para fomentar el compromiso de los colaboradores e impulsa el bienestar de los colaboradores, fortalece su sentido de pertenencia y potencia la productividad, generando beneficios también para la empresa.

Por otro lado, deberían tener en cuenta que el trabajo híbrido en estudiantes se ha establecido como la nueva preferencia en el entorno laboral y combinar la gestión de tareas existentes con proyectos innovadores dentro de la empresa puede proporcionar a los colaboradores libertad y flexibilidad.