Ataque de misiles a Odessa deja al menos 20 muertos

Fue unos de los peores ataques rusos contra la ciudad de Odessa. Misiles balísticos alcanzaron una infraestructura civil en la ciudad portuaria ucraniana este viernes 15 de marzo. El número de muertos se eleva a al menos 20 y son al menos 75 los ciudadanos heridos, como anunció el gobernador de la región, Oleh Kiper, en la televisión nacional.

Kiper informó que dos misiles rusos Iskander-M, disparados desde la península de Crimea, impactaron la ciudad. Comentó que el personal médico que acudió a socorrer a las víctimas fue alcanzado por un segundo misil.

"Rusia sigue aterrorizando a Odessa (...) entre las víctimas y heridos se encuentran residentes locales, personal médico y de emergencias", declaró Andriy Kostin, fiscal general de Ucrania.

Los residentes se movilizaron para donar sangre en los centros médicos y el sábado fue declarado día de luto. Después del ataque, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó que sus tropas responderán al ataque. "Nuestras Fuerzas de Defensa harán sin duda todo lo posible para que los asesinos rusos sientan nuestra justa respuesta", dijo en Telegram.



ZONA RESIDENCIAL

ALCANZADA

El gobernador de la región afirmó que edificios civiles fueron alcanzados. Una instalación recreativa de tres plantas quedó destruida, así como varias casas.

Una tubería de gas de baja presión también resultó dañada y los equipos de rescate lucharon para apagar el fuego en el gasoducto. Varios residentes se enfrentan a cortes en el suministro de gas y electricidad.

"El terror ruso en Odessa es una señal de la debilidad del enemigo, que lucha contra civiles ucranianos en un momento en que no puede garantizar la seguridad de la población en su propio territorio", escribió en Telegram el jefe del Estado Mayor Presidencial ucraniano, Andriy Yermak.

Siendo uno de los mayores puertos de Ucrania y un punto estratégico en la ruta de exportación de grano ucraniano, Odessa ha sido blanco de ataques rusos. En las últimas semanas, Rusia ha intensificado sus ataques con disparos de misiles casi todos los días.

"Ucrania necesita ayuda urgente para defenderse y defender la paz en Europa", declaró en X la presidenta de Moldavia, Maia Sandu.



PUTIN ACUSA A KIEV DE

PERTURBAR ELECCIONES

Este viernes, en el primer día de votación de las presidenciales rusas, se reportaron numerosos ataques ucranianos sobre regiones rusas. Según la agencia de noticias TASS, Ucrania disparó más de 150 proyectiles diferentes y 11 incursiones de drones en la región de Belgorod en el espacio de 24 horas. Al menos un civil y un combatiente murieron y dos civiles resultaron heridos, anunció el gobernador de este territorio, Viacheslav Gladkov.

"El régimen de Kiev está atacando localidades pacíficas de la Federación Rusa para perturbar las elecciones", dijo Vladimir Putin. "Estoy seguro de que nuestro pueblo, el pueblo ruso, reaccionará con una unidad aún mayor", afirmó, prometiendo que la nación no se dejaría "intimidar" a pesar de las "bajas civiles".

Vladimir Putin también denunció bombardeos en las regiones occidentales de Rusia y un intento de 2.500 ucranianos de cruzar a territorio ruso con tanques. "Estos ataques enemigos no quedarán impunes", dijo Putin en una reunión del Consejo de Seguridad ruso.

Las elecciones, que deben durar tres días, se prevé que renueven sin sorpresa el mandato de Vladimir Putin para seis años más.