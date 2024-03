Al realizar actividad física, el cuerpo no sólo pierde agua, sino que se pierden otra serie de sales minerales que es necesario compensar para evitar una deshidratación o calambres musculares severos. Por ello, en los últimos años, las bebidas isotónicas y las aguas saborizadas con electrolitos adquirieron gran popularidad ya que su composición le permite a los deportistas compensar la pérdida de electrolitos necesarios para el correcto funcionamiento del organismo y mejorar su rendimiento.



¿Qué son los electrolitos y qué función cumplen?

Los electrolitos son un tipo de sales minerales esenciales presentes en el cuerpo como el potasio, calcio, magnesio, sodio y bicarbonato. Estos regulan las funciones musculares, intervienen en la reparación de tejidos dañados, regulan el ph de la sangre, y también son los encargados de mantener el buen funcionamiento del sistema nervioso.



Tres motivos para consumir bebidas con electrolitos:

Rehidratación efectiva: Las bebidas isotónicas están diseñadas para reponer los electrolitos perdidos durante la sudoración, como sodio, potasio y magnesio, así como para rehidratar el cuerpo. Esto es especialmente importante durante y después de actividades físicas intensas, ya que ayuda a mantener el equilibrio de líquidos en el cuerpo y prevenir la deshidratación.



Prevención de desequilibrios electrolíticos: Durante actividades físicas intensas, enfermedades como la diarrea o el vómito, o en condiciones de calor extremo, el cuerpo puede perder electrolitos de manera significativa. La ingesta adecuada de bebidas con electrolitos ayuda a prevenir desequilibrios electrolíticos, que pueden causar fatiga, calambres musculares, debilidad y otros problemas de salud.



Mejora el rendimiento y la recuperación: Al reponer los electrolitos y los carbohidratos perdidos durante el ejercicio, las bebidas isotónicas pueden mejorar el rendimiento deportivo al mantener la hidratación adecuada y proporcionar energía rápida. Además, ayudan en la recuperación post-ejercicio al restablecer los nutrientes perdidos y acelerar la rehidratación, lo que puede reducir el riesgo de calambres musculares y mejorar la recuperación general del cuerpo.



Es fundamental que la alimentación saludable y un estilo de vida activo, se lleven adelante con información nutricional de calidad y un acompañamiento profesional adecuado que permita a cada individuo obtener el mejor rendimiento de su organismo y evitar desequilibrios.