Cartelera de Novedades

CLUB DE ABUELOS DE CALLE PALMIERI

El Club Abuelos de Calle Palmieri informa que la próxima cena-baile está programada para el sábado 16 de marzo con la animación musical de Lucio y su Banda. Se recomienda la reserva de tarjetas para asegurar su presencia a los teléfonos: 15659634, 15300776, 427776 o 15589573.



HABERES DE ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó el calendario de pagos de marzo.

En este mes aplica el último aumento del 27,18% correspondiente por Ley de Movilidad y se paga un bono de $70.000. Con el nuevo incremento, el ingreso mínimo pasa a $ 134.445 y con el bono llegará a $ 204.445.

En tanto, quienes perciban un ingreso mínimo y hayan acreditado 30 años de aportes sin moratoria recibirán un complemento equivalente al 82% del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) de $ 31.851.

El Calendario de Pagos para Marzo es el siguiente.

* Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo:

- DNI terminados en 2: martes 12 de marzo

- DNI terminados en 3: miércoles 13 de marzo

- DNI terminados en 4: jueves 14 de marzo

- DNI terminados en 5: viernes 15 de marzo

- DNI terminados en 6: viernes 15 de marzo

- DNI terminados en 7: lunes 18 de marzo

- DNI terminados en 8: martes 19 de marzo

- DNI terminados en 9: miércoles 20 de marzo

* Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo:

- DNI terminados en 0 y 1: jueves 21 de marzo

- DNI terminados en 2 y 3: viernes 22 de marzo

- DNI terminados en 4 y 5: lunes 25 de marzo

- DNI terminados en 6 y 7: martes 26 de marzo

- DNI terminados en 8 y 9: miércoles 27 de marzo



RECONOCIMIENTO DE APORTES

POR TAREAS DE CUIDADO

Para que más madres puedan jubilarse, ANSES reconoce el tiempo que destinan a la crianza de sus hijas e hijos. El Reconocimiento de aportes por tareas de cuidado visibiliza y repara una desigualdad histórica y estructural en la distribución de las tareas de cuidado, reconociendo y valorando el tiempo que las mujeres destinaron y destinan a la crianza de sus hijas e hijos. Esta medida iguala oportunidades y genera las condiciones necesarias para que miles de mujeres puedan acceder al derecho a jubilarse.

¿A quiénes les corresponde?

-Mujeres con hijas y/o hijos, en edad de jubilarse (60 años o más) que no cuenten con los años de aportes necesarios.

-Podrán acceder a esta medida aquellas mujeres que no cuenten con una jubilación ya otorgada o en trámite.

¿En qué consiste la medida?

El reconocimiento de aportes por tareas de cuidado computará:

-1 año de aportes por hija/o.

- años de aportes por hija/o adoptada/o.

Asimismo, reconocerá de forma adicional 1 año por hija/o con discapacidad y 2 años en caso de que haya sido beneficiaria/o de la Asignación Universal por Hija/o por al menos 12 meses. Además, se reconocerán los plazos de licencia por maternidad y de excedencia de maternidad a las mujeres que hayan hecho uso de estos períodos al momento del nacimiento de sus hijos o hijas.

Esta medida de inclusión es compatible y, de ser necesario, puede complementarse con la moratoria vigente (Ley 24.476) y con el Plan de Pagos de Deuda Previsional.