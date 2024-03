Sr. Director:Génesis: capítulo 2, versículo del 21 al 24. "La creación del mundo"… Entonces el Señor Dios hizo caer sobre el hombre un profundo sueño, y cuando éste se durmió, tomó una de sus costillas y cerró con carne el lugar vacío. Luego con la costilla que había sacado del hombre, el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre, el hombre exclamó ¡Ésta sí que es huesos de mis huesos! ¡Y carne de mi carne! Se llamará MUJER.¡Qué glorioso es el rol de la mujer, en el mundo, en su país, su ciudad, su barrio, hogar!. Es la elegida por Dios para engendrar hijos en su vientre y corazón. Elegida para ser una vela encendida que, con la fortaleza de un roble lucha por los que ama. La mujer, transforma un día nublado y lluvioso en un día de sol, un desierto en un jardín. Es la que día a día se enfrenta a la vida preparada para lo que sea; para trabajar a la par del hombre no dejando de lado su condición de mujer. Es la que no decae ante las adversidades, la que sabe dar el ejemplo, la que ama incesante e incondicionalmente. Es la que se cae y se vuelve a levantar. Es de andar sereno, coqueto lleno de sabiduría y ejemplo. Es la que da esperanza, transmite enseñanzas, optimismo. La que está pendiente de todo, la que renuncia a si misma por los demás.Mujer que todo lo puedes, que todo lo das, no dejes que desaparezca jamás la savia que aviva y fortalece tu ser. Mujer, que todo lo puedes, que todo lo das, bendita seas por El que te creó.Ana María Abuh Arias de AbeilléRafaela