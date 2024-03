Israel presionó a agentes de UNRWA en Franja de Gaza

Nueva York. - La agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA por su sigla en inglés) afirmó que algunos empleados liberados en Gaza tras ser detenidos por Israel denunciaron haber sido presionados por las autoridades para que declararan falsamente que el grupo tiene vínculos con Hamás y que el personal participó en los atentados de octubre.

Las afirmaciones figuran en un informe del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas examinado por Reuters y fechado en febrero, en el que se detallan las denuncias de malos tratos en detención israelí formuladas por palestinos no identificados, entre ellos varios que trabajaban para la entidad.

La directora de comunicaciones de la UNRWA, Juliette Touma, dijo que la agencia planeaba entregar la información del reporte inédito de 11 páginas a agencias de dentro y fuera de la ONU especializadas en documentar posibles abusos contra los derechos humanos.

"Cuando la guerra llegue a su fin, será necesario realizar una serie de investigaciones sobre todas las violaciones de los derechos humanos", declaró. El documento afirma que varios miembros del personal palestino de la UNRWA habían sido detenidos por el Ejército israelí, y añadía que los malos tratos y abusos que decían haber sufrido incluían fuertes palizas, ahogamiento simulado y amenazas de lastimar a sus familiares.

"Los miembros del personal de la agencia han sido objeto de amenazas y coacción por parte de las autoridades israelíes mientras estaban detenidos, y presionados para hacer declaraciones falsas, incluyendo que la agencia tiene afiliaciones con Hamás y que miembros del personal participaron en las atrocidades del 7 de octubre de 2023", dice el informe.

Además de los presuntos abusos sufridos por los miembros del personal de la UNRWA, los detenidos palestinos describieron abusos, incluyendo palizas, humillaciones, amenazas, ataques de perros, violencia sexual y muertes de detenidos a los que se les negó tratamiento médico, según el informe.



"OBLIGADOS" A

DENUNCIAR A ISRAEL

Cuando Reuters pidió comentarios sobre las acusaciones del informe, un portavoz militar israelí no respondió específicamente a los cargos de coacción al personal de la UNRWA pero dijo que las Fuerzas de Defensa actúan de acuerdo con la legislación local e internacional para proteger los derechos de los detenidos.

El portavoz afirmó que los detenidos liberados están sometidos al control de Hamás y pueden ser obligados a denunciar a Israel o arriesgarse a sufrir "daños".

En respuesta a esa afirmación sobre la credibilidad de los detenidos, Touma dijo que el informe se basa en "testimonios de primera mano. En algunos casos hubo claramente algún impacto físico en los cuerpos de las personas. Y también impacto psicológico. Así que esto es lo que también se ha documentado".

El Ejército israelí lanzó nuevas acusaciones contra la UNRWA el 4 de marzo, afirmando que empleaba a más de 450 "operativos militares" de Hamás y otros grupos armados.

Touma dijo a Reuters que el documento se basa en entrevistas que la agencia había realizado con docenas de palestinos liberados de la detención israelí a los que la agencia de la ONU proporcionó asistencia.

Dijo que no podía dar una cifra más detallada y que no sabía cuántos de los detenidos hicieron las acusaciones sobre abusos o sobre haber sido coaccionados para decir que la UNRWA tiene vínculos con Hamás.

El informe se centra en los detenidos que fueron sacados de Gaza durante largos periodos de interrogatorio antes de ser devueltos a Gaza a través del paso fronterizo de Kerem Shalom entre diciembre y febrero.

El informe señala que UNRWA había documentado la liberación de 1.002 detenidos en Kerem Shalom con edades comprendidas entre los seis y los 82 años hasta el 19 de febrero. El asalto del 7 de octubre dirigido por Hamás dejó 1.200 muertos y 253 secuestrados, según los recuentos israelíes. Más de 30.000 personas han muerto en la Franja de Gaza durante la ofensiva israelí lanzada en respuesta, según las autoridades sanitarias del enclave.

Los investigadores de la ONU dijeron el 29 de febrero que esperaban recibir pronto material de Israel en relación con sus acusaciones de que el personal de la UNRWA son miembros de Hamás. (Reuters-NA)