"Si todo el tiempo generás bonos es porque la fórmula no camina"

Ante la Asamblea Legislativa, el 1 de marzo, el presidente Javier Milei emitió su primer discurso como presidente. De esta forma, el mandatario dio inicio a las sesiones ordinarias, las cuales tendrán vigencia hasta el 30 de noviembre.



LEY ÓMNIBUS

Uno de los puntos más destacados fue cuando hizo alusión a la fórmula de Movilidad, uno de los proyectos que buscó derogar el Poder Ejecutivo mediante la aprobación de la Ley Ómnibus.

En ese sentido, se refirió a los jubilados, quienes, según sus dichos, "son víctimas de esta herencia y se encuentran atados a una fórmula que quisimos cambiar".

Asimismo, a pesar de no prosperar el proyecto en el Congreso, el líder de La Libertad Avanza (LLA) aseguró que la fórmula jubilatoria "requiere ser modificada de forma urgente".



¿QUÉ DIJO MILEI

SOBRE LOS JUBILADOS?

En su discurso, el presidente aclaró que, "si no fuera por la recomposición de los bonos", los jubilados "hubieran redundado en una pérdida del 40% en el poder adquisitivo".

A través del Boletín Oficial, el Gobierno había ratificado que se daría continuidad a la entrega de refuerzos para los adultos mayores con ingresos mínimos. En marzo, dicho grupo podrá acceder a un extra de hasta $ 70.000.

"El uso recurrente de bonos compensatorios es una clara muestra de lo mal formulada que está la fórmula y que la misma requiere ser modificada de manera urgente, de modo tal que los jubilados no sean víctimas de los desairados de la política", remarcó.

Desde su asunción, Javier Milei mantuvo la intención de eliminar la fórmula de Movilidad. "Hay que hacer un bono porque la fórmula es un espanto. Si vos todo el tiempo tenés que estar generando bonos es porque la fórmula no camina", señaló en una entrevista con TN.

Es por eso, que el Poder Ejecutivo propuso ajustar por inflación los haberes de los jubilados. "Nosotros estábamos proponiendo una fórmula que al menos les mantuviera el poder adquisitivo a los jubilados", expresó semanas atrás.

No obstante, dentro de los 10 puntos del "Pacto de Mayo", el presidente incluyó la posible creación de "una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y aporten y permita a quienes prefieran suscribirse a un sistema privado de jubilación". (Fuente: El Cronista).