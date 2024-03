Cartelera de Novedades

CLUB DE ABUELOS DE CALLE PALMIERI

El Club Abuelos de Calle Palmieri llevó a cabo el pasado sábado su tradicional cena-baile con la animación musical del conjunto H y F Esperanza de Alicia (Córdoba), con un salón a pleno que disfrutó del menú tradicional de choricito, mamona al horno con ensaladas y postre helado al costo de socios $6.000 y no socios $6.500. La próxima cena-baile está programada para el sábado 16 de marzo con la animación musical de Lucio y su Banda. Se recomienda la reserva de tarjetas para asegurar su presencia a los teléfonos: 15659634, 15300776, 427776 o 15589573.



HABERES DE ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó el calendario de pagos de marzo. El viernes 8 será el primer turno de los titulares de jubilaciones.

En marzo aplica el último aumento del 27,18% correspondiente por Ley de Movilidad y se pagará un bono de $70.000 a partir del martes 5. Con el nuevo incremento, el ingreso mínimo pasará de $ 134.445 y con el bono llegará a $ 204.445.

En tanto, quienes perciban un ingreso mínimo y hayan acreditado 30 años de aportes sin moratoria recibirán un complemento equivalente al 82% del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) de $ 31.851.

El Calendario de Pagos para Marzo es el siguiente.

* Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo:

- DNI terminados en 0: viernes 8 de marzo

- DNI terminados en 1: lunes 11 de marzo

- DNI terminados en 2: martes 12 de marzo

- DNI terminados en 3: miércoles 13 de marzo

- DNI terminados en 4: jueves 14 de marzo

- DNI terminados en 5: viernes 15 de marzo

- DNI terminados en 6: viernes 15 de marzo

- DNI terminados en 7: lunes 18 de marzo

- DNI terminados en 8: martes 19 de marzo

- DNI terminados en 9: miércoles 20 de marzo

* Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo:

- DNI terminados en 0 y 1: jueves 21 de marzo

- DNI terminados en 2 y 3: viernes 22 de marzo

- DNI terminados en 4 y 5: lunes 25 de marzo

- DNI terminados en 6 y 7: martes 26 de marzo

- DNI terminados en 8 y 9: miércoles 27 de marzo



COMENZÓ EL PAGO DEL BONO

A partir de la jornada de ayer, comenzó el pago del bono de $70.000 a los titulares de jubilaciones y pensiones que perciben un haber mínimo. De esta manera, y teniendo en cuenta el aumento del 27,18% por la Ley de Movilidad, el haber mínimo asciende este mes a $134.445; sumando el bono, alcanza a $204.445, resaltó el organismo. En tanto, quienes tengan haberes superiores tendrán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto.

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) cobrarán el bono según el siguiente calendario:

-- DNI terminados en 0, 1, 2, 3, 4 y 5: martes 5 de marzo.

-- DNI terminados en 6 y 7: miércoles 6 de marzo.

-- DNI terminados en 8 y 9: jueves 7 de marzo.

El resto de los titulares de jubilaciones y pensiones mínimas percibirán el bono junto a su haber y calendario habitual, indicó la ANSeS.



¿CÓMO VER MI RECIBO DE

JUBILACIÓN POR INTERNET?

Si querés ver e imprimir tu recibo de jubilación o pensión, ingresá con tu Clave de la Seguridad Social en Mi ANSES y luego a Consultas > Liquidación Previsional.