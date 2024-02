Bukele se refirió a los métodos de seguridad que aplica en El Salvador

En una conferencia de prensa, Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, habló sobre las críticas que recibe su policía y el sistema de seguridad acusado de violar derechos humanos.

Comenzó diciendo: “Dejamos de ser el país más peligroso del mundo para convertirnos en el país más seguro del hemisferio occidental, y la única forma de lograrlo fue arrestando a los asesinos”.

Bukele expresó su sorpresa ante una pregunta de un reportero de la BBC que señaló el elevado número de personas arrestadas en un año, algunas de las cuales podrían ser inocentes, superando las 75.000.

"Me parece sorprendente cuando algunos dicen: 'Ah, pero en El Salvador arrestan a personas, y algunas son inocentes'. Me desconcierta un poco, porque me pregunto si en el Reino Unido todas las personas arrestadas son culpables, o si su policía alguna vez ha arrestado a personas inocentes", respondió.

Continuó reflexionando sobre el margen de error de la policía: "Si hubiera una sola policía en el mundo con un margen de error del 0%, ¿por qué necesitaríamos fiscales, procuradores o incluso un sistema judicial? No serían necesarios, porque la policía lo haría todo a la perfección".

Bukele compartió datos sobre la cantidad de personas inocentes liberadas hasta la fecha, que asciende a 7.000, destacando el trabajo de la justicia. También enfatizó la necesidad de "dar algún resarcimiento a aquellas personas que fueron arrestadas injustamente".

El presidente de El Salvador también se refirió a los comentarios críticos que recibe por no seguir las recomendaciones de la OEA, la ONU y la UE en su momento, concluyendo: "Su receta no funciona en nuestros países. Nosotros no les decimos qué hacer en el Reino Unido; ustedes tienen una monarquía y nosotros no decimos nada. ¿Por qué tenemos que hacer lo que ustedes dicen entonces?". (Reuters).