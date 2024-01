Sindicalistas hibernadores

Google define al estado de hibernación de la siguiente manera: "La hibernación es un estado de letargo en el cual algunos animales se sumergen durante los meses de invierno. Durante la hibernación, el metabolismo de estos animales decrece hasta un nivel muy bajo, además de tener una temperatura corporal y una frecuencia respiratoria inferiores a la normal".

Esta definición viene a cuento, pues en nuestro país se ha dado, creo que por primera vez en la historia -al menos no encontré antecedentes- que un grupo de seres humanos entre en estado de hibernación, con características muy particulares, a saber:

a) Entraron en estado de hibernación, no en invierno, como se da en el reino animal, sino casi a comienzos del verano, para ser más precisos, el día 10 de Diciembre de 2019;

b) Dicho estado de hibernación se prolongó durante cuatro veranos, cuatro otoños, cuatro inviernos y cuatro primaveras, exactamente hasta el día 10 de Diciembre de 2023; lo que constituye, aparte de la curiosidad científica, un récord mundial digno de figurar en el Libro Guinnes;

c) Durante dicho período disminuyó no solamente la temperatura corporal, y la frecuencia respiratoria, sino también la capacidad cognitiva de los afectados, ya que no se enteraron, o al menos no reaccionaron, ante el notable deterioro del salario de los trabajadores, con la consecuente pérdida de su poder adquisitivo, tampoco se enteraron de la brutal pérdida de valor de nuestra moneda-que se redujo a papeles pintados-llegando en el año 2023 a una inflación superior al 200%;

d) Eso sí, mientras esas personas hibernaban, los empleadores seguían aportando el 6% sobre el valor de los salarios y los empleados hacían lo propio con el 3% de sus magras remuneraciones, abultando las cajas que manejan los hibernadores.

Lógicamente al hallarse en ese estado de letargo o sopor no hubo ningún paro general de actividades, no hicieron ningún planteo de inconstitucionalidad; tampoco hubo manifestaciones respecto a los escándalos de corrupción como en los casos de Chocolate Rigou o de Martín Isaurralde;

e) Mágicamente salieron de su estado de hibernación el día 10 de Diciembre de 2023, "casualmente" el día que asumió, legítimamente, el nuevo presidente que no era el que ellos apoyaban, y que fue el causante de la crisis terminal en la que hoy nos encontramos;

f) Espero que en algún próximo congreso de médicos, se trate de determinar que "bacteria" atacó a ese grupo de seres humanos, a los fines de evitar la propagación de ese tipo de afección, que, lo reitero es habitual en animales, pero jamás había afectado a un grupo de personas.

g) Esta gente que se denomina "progresista", es todo lo contrario, es "retrograda", palabra que se define así: "Dicho de una persona partidaria de instituciones políticas propias de tiempos pasados, o contraria a innovaciones y cambios".- Si nos atenemos a dicha definición, resulta contradictorio que sean "progresistas" y a la vez "retrógrados", pues se oponen a cambios a introducir en la Ley de Contrato de Trabajo N.º 20.744, que es del año 1974, no obstante la evolución que hubo en todos los aspectos en los 50 años que pasaron desde que se sancionó dicha ley; ¿Eso es ser progresista???.

Creo que no hace falta mencionar a quien va referida esta carta, y espero que los trabajadores comprendan que, salir de la crisis en que nos sumieron, va a costar sangre, sudor y lágrimas, y en función de ello decidan su actitud para el día 24 de Enero próximo.

Isaac Kurganoff

DNI 6.293.927

Rafaela