Violencia y acoso escolar

Un número significativo de niños, niñas y adolescentes en todo el mundo se enfrentan a la violencia en la escuela y al acoso, incluido el ciberacoso, lo que repercute en su salud, bienestar y educación, advirtió en un reciente documento la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

En este marco, los Estados Miembros de la UNESCO han proclamado el primer jueves de noviembre como el Día internacional contra la violencia y el acoso en la escuela, incluido el ciberacoso, reconociendo que la violencia escolar en todas sus formas constituye una violación de los derechos a la educación, salud y bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Este día insta a la sociedad civil, incluyendo organizaciones no gubernamentales, individuos y otras partes interesadas, a ayudar a promover, celebrar y facilitar este día internacional. Se trata de una fecha que anima a estudiantes, padres, miembros de las comunidades educativas, autoridades educativas y diversos sectores y socios, incluyendo la industria tecnológica, a participar en la prevención de todo tipo de violencia. También favorece que se fomenten entornos de aprendizaje seguros, que revisten una gran importancia para la salud, el bienestar y el aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes.

En este 2023, el lema de esta jornada es "No al miedo: acabar con la violencia escolar para mejorar la salud mental y el aprendizaje". Es que sigue aumentando la preocupación a nivel mundial acerca de la salud mental y el bienestar de las y los estudiantes, especialmente después de la pandemia de Covid-19, que tuvo efectos devastadores para las y los estudiantes.

La sociedad moderna sigue avanzando en la digitalización, y los niños están conectados a la tecnología desde una edad muy temprana. Tienen toda la información al alcance de la mano. Gracias a la tecnología, nuestra realidad nos ofrece importantes oportunidades, pero también conlleva importantes riesgos. Check Point ya señaló el aumento del ciberacoso entre los jóvenes desde el año 2018. En Estados Unidos, casi la mitad de los adolescentes estadounidenses de entre 13 y 17 años habían experimentado al menos uno de los seis comportamientos de ciberacoso, según Pew Research. El sitio web cyberbullying.org muestra que entre un 10% y un 40% de los adolescentes han sufrido ciberacoso.

Normalmente, se tiende a pensar en la violencia como algo físico, pero en realidad el término también se extiende a un marco verbal, en línea y escrito. Sin embargo, ésta no es la única forma de hacer daño a los demás. Hoy en día, herir a alguien a través de lo digital es una de las formas más comunes de violencia. El ciberacoso comparte muchas similitudes con el acoso en persona: implica el hostigamiento repetitivo de un joven por parte de una persona o un grupo de personas, con una angustia a largo plazo, afirma el informe de Check Point.

El aspecto digital del ciberacoso añade nuevas características específicas. Es un acoso oculto tras el anonimato que proporciona la pantalla, una forma de violencia que puede persistir aún más tiempo (porque el contenido publicado en Internet es muy difícil de borrar por completo), una agresión en la que pueden estar implicadas muchas personas y, por último, un acto persistente y cruel que puede causar graves daños psicológicos a la víctima.

El ciberacoso aparece de diferentes formas: generación de contenidos falsos, ciberacoso sexual (publicación de fotos íntimas o compartición no autorizada de contenidos sexuales), recopilación de datos de una persona y difusión de los mismos, publicación de fotos o videos sin consentimiento y suplantación de identidad.

En Argentina, cada 13 de noviembre es el día elegido para reflexionar sobre la lucha contra el grooming y el ciberacoso, y en conmemoración a esa fecha en 2013 que el Senado aprobó la Ley 26.904, que incorporó al Código Penal penas de prisión para aquellos adultos que cometan acoso sexual a menores de edad en redes sociales o medios digitales que permiten la interacción entre dos o más personas.