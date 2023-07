Los riesgos para las personas por una obra inconclusa

Sr. Director:

Atento al artículo publicado por Uds. en la edición del 29/7 ( “Advierten por el peligro de una obra paralizada”) referido a la ampliación del tramo urbano de Ruta 70 en el acceso este de la ciudad, deseamos manifestar lo siguiente:

-Suscribimos todo lo publicado (se paralizó en el mes de mayo).

-Hemos recibido del Municipio -el 27 de abril pasado- información parcial muy preocupante sobre las características de la obra.

-En principio, la eterna indefinición sobre si eso es Provincial o Municipal: jurídicamente es una jurisdicción provincial pero el funcionamiento está tan íntimamente relacionado con lo municipal que las cosas se confunden y eso termina permitiendo todo tipo de excusas a las dos partes, en lugar de una sumatoria virtuosa.

-Si las hay, no se conocen precisiones sobre el eventual entubamiento necesario de la cuneta norte de la ruta entre calles Cachero y C. Garrapa, incluido el tratamiento de los desagües pluviales de los frentistas. Si las hay, no se conocen precisiones sobre las soluciones técnicas del entubamiento en sí mismo, condicionado severamente por el caño maestro de agua corriente que corre bajo la cuneta.

-No se aprovecha la obra para resolver el problema grave de los giros a la izquierda entre Aconcagua / Río de Janeiro por el oeste y calle Tettamanti por el este. Dado que el Municipio descartó la construcción de colectoras, o por lo menos la colectora norte, cada boca calle ( y cada entrada de viviendas ) en ese tramo es un riesgo permanente y un desafío para la planificación del tráfico, tema tan caro en vidas para los rafaelinos en los últimos tiempos.

Esta Comisión barrial trasladó oportunamente una sugerencia de construcción de rotondas por lo menos en las intersecciones de la Ruta con Río de Janeiro / Aconcagua ; Las Colonias ; ingreso a Paseo del Este y Tettamanti , lo que solucionaría el problema, pero no hubo respuesta.

-El ensanchamiento de la calzada en el lado sur crea otra vía de circulación de vehículos que pasarán a sólo un metro aproximadamente de los numerosos peatones que caminan por la ciclovía existente. Demás está explicar el enorme peligro que eso presupone. Se conoce claramente que el tránsito circula ahí normalmente a unos 60 km/h y muchas veces más rápido, y que los vehículos que lo hacen son muchas veces de gran porte. No habría un desnivel, ni un cordón cuneta, ni mucho menos una barrera física de concreto o tipo guarda rail.

El desconocer respuestas a todos estos interrogantes crea gran intranquilidad. Debe quedar claro que es en principio una responsabilidad del Estado y los funcionarios Provinciales, por lo menos al decir del Municipio. No obstante, hemos solicitado y esperamos del Municipio ayude con su intercesión para que “la provincia” se allane a escuchar, dar las explicaciones correspondientes, prevea los cambios necesarios y ejecute la obra en tiempo y forma.

Le saludamos atte.

Comisión Vecinal de Barrio Belgrano de Rafaela

PD.: LA OPINIÓN publicó el sábado un artículo que se hace eco de la preocupación de vecinos de los barrios Belgrano, Villa Rosas, Villa del Parque y del sector conocido como Villa Hipódromo por los riesgos para la seguridad de las personas que presenta el tramo de la Ruta 70 ubicado frente al predio del Jockey Club, en el que el Gobierno de Santa Fe paralizó la obra de ensanche de la carpeta asfáltica, que forma parte del proyecto Ruta provincial 70 - Ruta Segura. El problema es que se extrajo tierra, por lo que hay un importante desnivel entre la calzada vieja y el tramo intervenido, que llega a ser de hasta más de 30 centímetros, mientras la señalización es muy precaria con tachos, lo que configura un escenario de altísima inseguridad vial para quienes transiten por ese lugar, en tanto que ningún nivel de Estado, provincial o municipal, se hace cargo de la situación.