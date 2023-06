Sin avances en el debate por la suba de tributos municipales en el Concejo

La secretaria de Hacienda y Finanzas de la Municipalidad de Rafaela, Noelia Chiappero, defendió ayer en el Concejo Municipal el proyecto enviado por el Ejecutivo para actualizar la Unidad de Cuenta Municipal (UCM) en un 48,51% a partir de julio. "El aumento que planteamos tiene, en el año, una incidencia que varía entre 90 y 180 pesos mensuales como mínimo y máximo entre las categorías que más catastros representan de la ciudad”, subrayó la funcionaria durante su exposición ante los siete concejales que concurrieron al encuentro.

Para nivelar los tributos en base a la UCM, el Ejecutivo analizó la suba de los salarios que durante el período que va de noviembre de 2022 hasta abril de este año, alcanzó el 50,60 por ciento; en tanto que el Índice de Precios al por Mayor subió un 44,44% y el gas oil grado 2 algo más del 35%. La fórmula polinómica, que tiene en cuenta la ponderación de estos índices según las erogaciones corrientes, arroja un resultado de 48,51%, que explica la propuesta presentada por el Ejecutivo y que ayer desarrolló Chiappero con la ayuda de un power point.

El coordinador de Gestión de Cobranza del Municipio, Diego Rivas; y parte del equipo técnico de la Secretaría, entre ellos el contador Marcelo Barbero, asistieron a la funcionaria durante la reunión a la que llegaron Brenda Vimo, Leonardo Viotti, Valeria Soltermam, Lisandro Mársico, Martín Racca, Germán Bottero y Alejandra Sagardoy.

El motivo del encuentro fue explicar las modificaciones para el segundo semestre de la UCM, que anualmente se renueva en dos partes para nivelar tributos ante inflación e incremento de sueldos surgidos de paritarias, entre otros.

"Presentamos un número que no influya en el bolsillo del contribuyente y que responda a las necesidades que tiene el Municipio. Por eso remarcamos la incidencia en gastos corrientes, porque dentro de la polinómica lo que se modificó fue la ponderación de los salarios", sostuvo Chiappero.

"Los aumentos de la UCM y la Tasa son los debates históricos y más reñidos del Concejo por lo cual en un año electoral creo que se va a potenciar esta situación", admitió resignada la concejal oficialista, Brenda Vimo, quien presidió la reunión durante el primer tramo ya que el presidente, Germán Bottero, llegó cuando ya estaba en marcha. Así anticipó que este año no será distinto y que aún la oposición, que cuenta con mayoría, no presentó una contrapropuesta, que siempre es menor a lo que impulsa el Ejecutivo.

Según Chiappero, los salarios "van incrementándose en función a la inflación pero no así los recursos" aunque aclaró que "si bien el porcentaje de recaudación sigue siendo constante, ya que tenemos un contribuyente cumplidor, la inflación afecta muchos nuestros recursos". Es decir, los ingresos se mantienen pero los gastos aumentan a mayor velocidad por el impacto del proceso inflacionario.

Por su parte, Rivas informó que "la proyección que estamos haciendo es en base a los últimos seis meses, cerramos en abril de 2023 para empezar en julio con este reacomodamiento que proponemos". "Este fue el primer encuentro con los concejales. Ellos quedaron en revisar dado que nosotros llevamos mucha información. Ahora le vamos a compartir todos los documentos para que ellos analicen y estamos a disposición para que pregunten, consulten y podamos llegar a un acuerdo", concluyó.

Durante el encuentro, los concejales "se comprometieron a trabajar para que el Municipio no se desfinancie, y a la vez que la actualización de la UCM no afecte los bolsillos de las familias rafaelinas", destacaron desde el Ejecutivo.

En tanto, Vimo consideró que "en una exposición muy buena de la Secretaria de Hacienda, se demostró en forma explícita y desmenuzada la realidad de las finanzas municipales en el marco de esta inestabilidad económica que venimos sufriendo todos". "La UCM es difícil de actualizar debido a la inflación y los aumentos salariales que se registran constantemente", reconoció para encuadrar el debate y las diferencias entre oficialismo y oposición.

"La propuesta que gira en torno a un aumento mensual promedio de 90 pesos para un catastro de categoría 6 es realmente muy poco significativo para el contribuyente y a la vez fundamental para el óptimo funcionamiento de servicios municipales", subrayó Vimo. "De todos modos, se llenará de chisporroteo político el debate, veremos que pasa", expresó.

Ante una consulta de LA OPINIÓN, Chiappero señaló que "necesitamos una definición del Concejo para el 20 de junio porque después tenemos que enviar a impresión las boletas y efectuar la distribución para que los frentistas puedan cumplir sin problemas con el vencimiento de julio".

En tal sentido, Vimo indicó que "el lunes en comisión seguramente vamos a tratar el proyecto pero eso no quiere decir que tenga despacho, aún falta avanzar, la oposición aún no tiene una postura o una propuesta alternativa".

Al Concejo le restan tres sesiones ordinarias de junio antes del receso legislativo de julio, que coincidirá con el tramo final de la campaña con vistas a las elecciones primarias del 16 de julio. Pero a más tardar el Ejecutivo necesita que los ediles aprueben el aumento de la UCM en la sesión del jueves 22, por lo que aún resta una semana para negociar acuerdos.

En este escenario, Viotti declaró a este Diario que "la secretaria de Hacienda, Noelia Chiappero, vino al Concejo para brindar los argumentos del pedido efectuado por el Ejecutivo para aumentar la UCM en un 48,5 por ciento, además explicaron la situación financiera y económica que atraviesa el Municipio, afectado por la crisis de la macroeconomía, principalmente por la inflación, que hace que los costos internos se disparen".

"Entendemos que el Ejecutivo defienda una postura para tratar de no perder la capacidad de acción y para la prestación de los múltiples servicios que realiza. Por el lado de la oposición, aún no tenemos una contrapropuesta, pero vamos a hacer lo de siempre, discutir, negociar y buscar consensuar", sostuvo Viotti. "Comprendemos la posición del Municipio, sin embargo también es necesario tener en cuenta la mirada del vecino, de las empresas, de los emprendedores. No hay que presionar más de lo que pueden pagar. Así que vamos a seguir charlando en este en este marco durante los próximos días para tratar de llegar a un acuerdo. Este fue el primer encuentro, fue positivo, ahora tenemos más elementos para el análisis que los permitirá definir nuestra postura", finalizó Viotti.