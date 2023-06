Descanso y expectativa por las incorporaciones

Mientras el plantel de Atlético de Rafaela tiene unos días de descanso, hasta el martes en que volverá a los entrenamientos luego de la derrota sufrida ante Chacarita en el cierre de la primera rueda, ayer continuó la jornada en la Zona B. Hubo un solo partido, con la victoria de Ferro Carril Oeste en Mar del Plata ante Aldosivi por 2 a 1 (goles de Erbes y Campos, y de Lucero para el local).

Cabe acotar que Nicolás Laméndola llegó a la quinta tarjeta amarilla en el encuentro ante los Funebreros y no podrá estar ante Tristán Suarez, el fin de semana del 17 de junio cuando se reanude el certamen.

En tanto, esta semana será clave para la llegada de algunos refuerzos -puede haber cuatro incorporaciones- y quizás alguna salida más, a la ya informada de Marco Borgnino.

Cabe mencionar que este lunes se jugarán otros tres partidos de la Zona B: a las 17 Mitre de Santiago del Estero vs. Dep. Madryn (Lucas Comesaña); a las 17.45 Atlanta vs. Brown de Adrogué (Juan Pafundi); y a las 21 Racing de Córdoba vs. Quilmes (Carlos Córdoba).

Ayer por la Zona A se dieron estos resultados: Nueva Chicago 2 - Estudiantes de Río Cuarto 0; San Telmo 2 - Dep. Morón 1; Guillermo Brown de Puerto Madryn 1 - Gimnasia de Mendoza 2; Defensores Unidos de Zárate 0 - Alvarado de Mar del Plata 0; San Martín de San Juan 2 - Flandria 1.

El puntero es Agropecuario de Carlos Casares con 32 puntos, seguido por San Martín de San Juan con 30.