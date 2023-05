Por Laura Ojeda



Los empresarios argentinos y de empresas extranjeras instaladas en el país se encontrarán este lunes y martes a analizar las oportunidades y desafíos de la minería en la Argentina en Arminera 2023. "Es uno de los sectores en donde Argentina tiene una enorme potencialidad", dijo a Noticias Argentinas Daniel González, director ejecutivo de IDEA, entidad que "por primera vez se mete en el tema minería".

"Estamos acostumbrados a hablar de los problemas macro de la Argentina, de los problemas políticos. Desde IDEA hacemos el intento permanente de que el ecosistema empresario no deje de ver el tamaño de la oportunidad que tenemos por delante y de los cambios que se necesitan para aprovechar la oportunidad. En este marco hablar de minería tiene mucho sentido porque es uno de esos sectores donde desde hace años que escuchamos de su potencialidad, al que ahora se le ha agregado el litio", agregó González.

El directivo reconoció en diálogo con NA que este "es el momento de mayor tensión, en donde todos los ojos del empresariado están puestos en la política", aún así destacó que la minería, como el petrolero son sectores que requieren un nivel de inversión que excede la diaria.

"No se va a encontrar una compañía que decidió desarrollar el litio en Argentina se eche atrás porque el contado con liqui subió 30 pesos, no les importa eso. Ven la película, miran para atrás y tratan de adivinar como es la película para adelante. No es tanto el cambio de Gobierno para ver si la coyuntura mejora o no, tiene más que ver con qué van a hacer, cómo van a impulsar. Hay provincias donde no ha habido desarrollo minero y tienen enorme potencial como Chubut y hay otras como San Juan que han hecho de la minería su principal motor de desarrollo", precisó.

El evento servirá según González, para atraer a la comunidad de negocios no minera al sector, "para entender lo importante que es esto para Argentina. El tamaño de oportunidad y la calidad de los desafíos". El directivo reconoce que el minero es un segmento que tiene paralelismo con el negocio de Vaca Muerta ya que "el sector de recursos naturales son inversiones enormes y de larguísimo plazo".

En el mismo sentido reconoce que son desarrollos que por su impacto ambiental presentan también fuertes resistencias. "Se han ganado esa licencia social. En el negocio petrolero hablamos de licencia para operar que no es un tema regulatorio pero sí social. El litio está en proceso de, pero es tan importante uno de los paneles que habla del marco regulatorio de licencia social y consenso político que es lo que se necesita para poder desarrollarlo", indicó.

Además subrayó la importancia sobre cadena de valor. "Es importante que el sector financiero, de seguros. de servicios, de contratación de personal y sectores industriales vean donde pueden alinearse. Creemos que focalizarse en la cadena de valor es parte de legitimar la oportunidad de la minería porque ya no es algo para el puñado de empresas extranjeras que invierten en la Argentina, ni una oportunidad para los trabajadores que van a estar directamente involucrados sino también para cientos de pymes que van a formar parte de la cadena de valor".

González reconoce que el contexto internacional de tasas altas le imprimió a las inversiones un desafío extra: que el retorno de las inversiones sea más alto, "con lo cual la suba de tasas te exige una mejora en tu productividad. Aún así hay algunas inversiones que están por ejemplo en litio son fenomenales, eso te habla de la calidad del recurso natural".

"Cuando el recurso es tan bueno y tan escaso, como es el litio, y se tiene capital para desarrollarlo, las inversiones vienen. La pregunta es a qué ritmo. Si se tuviera crédito y seguridad jurídica ese nivel de inversión sería más alto".

"Como mensaje que consideramos desde IDEA que la minería es uno de los sectores dinámicos que hay que apoyar. Por eso estamos trabajando para que forme parte del Coloquio de octubre. Argentina tiene una oportunidad enorme y cuando hay un cambio político siempre la expectativa alta de que las condiciones mejoren. En línea con lo que le pasa a la sociedad, el empresariado está un poco desencantado con la política que hoy no está capturando las necesidades de la sociedad en general", concluyó. (NA)