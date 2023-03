Jóvenes artistas locales que aportaron risa y buena onda

El sábado por la noche, en el Centro Recreativo Metropolitano "La Estación", tuvo lugar una nueva noche de stand up, esta vez de la mano de jóvenes artistas de Rafaela.

En la oportunidad subieron al escenario Esequiel Caluva, Danilo Monge, Mariano Perassi y Luz Pantaley, con la presentación de Valentina Porta.

Numeroso público colmó el galpón para disfrutar de una veta artística relativamente reciente en nuestro medio: el stand up.

"En Rafaela hay una larga tradición de producción artística local de espectáculos de gran nivel, sobre todo en la música, el teatro y la danza; el stand up es joven y queremos fomentarlo también, para diversificar públicos y contribuir a la ampliación del panorama cultural de la ciudad, que viene de la mano de nuevos referentes", manifestó el secretario de Cultura, Claudio Stepffer.

El stand up consiste en una representación en la que el artista, generalmente bajo la forma de monólogo, ofrece una visión humorística y particular de la vida.