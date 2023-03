Remonda Castro suma soluciones en siembra y pulverizaciones

Con más de 60 años en el rubro y el respaldo de una marca de liderazgo mundial, Remonda Castro dio un nuevo paso en la comercialización de productos, repuestos, servicios y tecnología de la Marca Pla By John Deere al incorporar más sucursales. De esta manera, Rafaela, San Francisco, San Martín y Gálvez son los nuevos puntos de contacto con el concesionario y la oferta de soluciones Pla. En el caso de la Sucursal de Franck ya comercializaba todo el paquete de pulverizadoras, sembradoras y aplicadores de sólido de esta marca cuya planta industrial se encuentra en la localidad de Las Rosas.

“Seguimos sumando desafíos. Incorporar más zonas de atención, incorporar cada vez más productos y servicios de calidad para los productores y productoras de la zona, se convierte en una gran responsabilidad para nosotros, es estar a la par de las actividades productivas de los clientes”, destacó Diego Castro, gerente general de la firma con casa central en Rafaela.

La marca Pla fue adquirida por Industrias John Deere Argentina a mediados del 2018 con el objetivo de mejorar el servicio a los clientes en los sistemas de producción de cuidados de cultivos y siembra, permitiendo agregar toda la agricultura de precisión para que la propuesta de valor en campo florezca en su magnitud, para la mejora de costos y productividad.

Pla By John Deere tiene un portafolio amplio de productos de pulverización y siembra. Varios de sus equipos ya se encuentran equipados con componentes John Deere (motores, cuerpos de siembra, etc), lo que permite brindar un servicio global de soluciones en todas las etapas del ciclo productivo por parte del concesionario.



Propuesta de valor del Concesionario

“El camino es orientar nuestros esfuerzos a las actividades de los clientes. Para esto tenemos un abanico de soluciones, que van desde maquinaria, repuestos, servicios, tecnología y recientemente incorporamos paquetes agronómicos”, sostuvo Castro. Se trata de brindar un servicio de asesoramiento al productor, teniendo la alternativa (siempre que los equipos lo permitan) de efectuar, por ejemplo, una siembra variable, potenciando los recursos, minimizando gastos y haciendo cada vez más sustentable el negocio del cliente y trabajo de la tierra.

“Recientemente presentamos este trabajo a un pequeño grupo de productores CREA, donde pudimos llegar a conclusiones de resultados positivos en la etapa de siembra y cosecha de maíz”, manifestó por su parte el ingeniero Andrés Gorgni, integrante del equipo de Centro de Soluciones Conectadas del concesionario.

Conectividad, datos, capacitación y tecnología para mejorar la gestión, esa es la apuesta de Remonda Castro. Las máquinas se comienzan a transformar en un medio para cosechar datos y tomar decisiones claves en la actividad agropecuaria.