Ascuas climáticas…entender y ¡hacer!

Roberto F. Bertossi*



Atrapados por un calor limitante y fastidioso, naturalmente este clima imperante ya se torna invivible para la vida y el humor social. Si añadimos los masivos, dañinos e irresponsables cortes de luz impunes (servicio pésimo, factura cara) que se producen principalmente en la Ciudad de Buenos Aires y sectores del Conurbano, las consecuencias son imprevisibles.

Entonces es hora de escuchar y entender innumerables advertencias autorizadas, como de hacer al respecto, solidaria y cooperativamente, todo aquello que todavía está a nuestro alcance.

En efecto, una de las primeras advertencias surgió de las conclusiones de la Conferencia Científica de la Organización de las Naciones Unidas también conocida como la Primera Cumbre para la Tierra, celebrada en Estocolmo (Suecia) entre el 5 al 16 de junio de 1972, la cual atinada y oportunamente adoptó una declaración que enunciaba los principios precautorios para la conservación y mejora ecológica del medio humano y un plan de acción que contenía recomendaciones para la acción medioambiental internacional.

El clima se define por un conjunto de requisitos atmosféricos, constituido por la cantidad y frecuencia de lluvias, la humedad, la temperatura, los vientos, etc.; cuya acción compleja y omnicomprensiva influye en la existencia de los seres sometidos al mismo. Obviamente, la alteración climática actual es el prolongado incremento de la temperatura.

Con la finalidad de que los gobiernos y las respectivas corporaciones tomen decisiones acordes con la gravedad de la crisis ecológica, Naciones Unidas impulsó Cumbres y Conferencias cruciales como la de noviembre último en Egipto, COP, 27´, ante las de París (2015), Montreal (2022), etc.

Si bien, en la COP27´ se produjeron avances significativos en materia de adaptación climática, los 190 gobiernos participantes acordaron la forma de avanzar en ello como Objetivo Mundial, con el propósito de mejorar la resiliencia entre los más vulnerables.

Hacer… ¡ahora!

Básicamente se trata de transformar el actual modelo inviable de producción, consumo, transportes o programas espaciales; por otro que sea humana y ecológicamente sostenible, desde una visión de “ecología integral”.

Urge entonces un cambio rotundo de la “Matriz o modelo energético” ante la hegemonía de combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el gas; a un nuevo patrón energético basado en energías verdes, limpias y renovables.

En Argentina dada su dependencia de combustibles fósiles, resulta imperativo que todo el liderazgo político, empresarial, sindical, científico y educativo, asuma sin más procrastinaciones su corresponsabilidad con el referido imperativo de cambio como activa política de Estado, en pos de un nuevo paradigma de energías renovables beneficioso para el clima, la biodiversidad, la salud y la conciencia ecológica.

Cuando el presente y el futuro de las empresas pasan por un “marketing verde”, usuarios y consumidores también debemos acentuar nuestros reclamos por la adopción de prácticas ambientales más responsables con el planeta.

El Estado por su parte, no debe escatimar su fuerte impulso a toda iniciativa para reducir y compensar el CO2, mediante un firme compromiso de cumplir y hacer cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, contenidos en la Agenda 2030´

Todo ello ya debe reflejarse en cada programa pre-electoral, en pro de aquellos altos intereses del país y los del mundo actual, climáticamente tan apremiado y amenazado, dada la transversalidad ecológica.



(*) Experto en Cooperativismo de la Coneau