Horacio Rodríguez Larreta visitó Expoagro en modo de campaña

“Siempre vengo a Expoagro y me voy con una energía positiva, con unas ganas, acá es como que te cargan las pilas para trabajar todo el año”, comentó el mandatario y aseguró que “acá está el futuro de la Argentina, acá está el 70 por ciento de las exportaciones de nuestro país, y tienen un plan para aumentar un 50 por ciento en cuatro años. Imaginen el desarrollo que eso genera, las exportaciones, se acaban los problemas con los dólares. Ese es el campo argentino, tenemos que ayudarlo, impulsarlo, darle previsibilidad en el tiempo, porque son el motor y la recuperación”, expresó Larreta.

Para demostrar que su intención es ser un aliado del sector en caso de llegar a la Casa Rosada, el pre candidato del PRO explicó que “la brecha cambiaria es uno de los grandes frenos que tiene el campo, porque cobran literalmente la mitad por los dólares y si a eso le sumamos las retenciones, queda que cobran un 30 por ciento. Es un golpe enorme y hay que trabajar para reducir esa brecha lo antes posible, pero para eso se necesita un plan de desarrollo”.

En este punto, el referente de JxC enumeró una serie de medidas que considera indispensables para hacer que el campo sea el motor de la recuperación del país: “No hay una medida mágica para la Argentina y el campo. Debemos tener un plan integral que incluya infraestructura para sacar los productos de los puertos en los centros de consumo. Hoy tenemos el problema de la hidrovía que está mal dragada, y las barcazas salen a la mitad, lo cual implica que el flete cuesta el doble. Muchas de las economías regionales no consiguen trabajadores, porque como están diseñados los planes sociales la gente no toma un trabajo. Hay que modernizar eso también”, alegó Rodríguez Larreta.

El precandidato presidencial profundizó en este tema al remarcar que “no alcanza con sacar las retenciones, porque si además no se hace el dragado de la hidrovía, no se pueden sacar los granos; si no se cambia el sistema laboral no habrá trabajadores para la cosecha; si no se cambia el sistema impositivo en tres o cuatro años no habrá técnicos que manejen la tecnología que tenemos en esta muestra. No hay soluciones aisladas. Argentina debe ir bajando paulatinamente los derechos de las exportaciones, no hay ninguna duda, pero no alcanza con eso solo”.

También cuestionó algunas medidas de la actual administración nacional, como el dólar soja, sobre el cual opinó que “debe durar 25 días, pero Argentina necesita un plan para 25 años, que se mantenga en el tiempo”.

En su contacto con la prensa, Rodríguez Larreta estuvo acompañado por el precandidato a gobernador de Buenos Aires, Diego Santilli, y el joven intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia.