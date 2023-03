La mujer en el Concejo Municipal de Rafaela

El Concejo Municipal está integrado por un equipo de personas que trabajan en proyectos y propuestas para buscar la mejora en la calidad de vida de la comunidad. Las 3 mujeres que ocupan un cargo allí, Brenda Vimo, Alejandra Sagardoy y Valeria Soltermam, comentaron para este medio cómo trabajan la igualdad de género desde su posición, cómo ven los avances y logros, y qué es necesario cambiar para vivir un presente y un futuro mejor.



¿Qué significa para ustedes el Día de la Mujer?

Vimo: Es una fecha clave que pone en agenda un día que representa la lucha diaria, cotidiana, histórica y ardua que tenemos las mujeres en cada aspecto de la vida. Hemos avanzado en muchas cosas, hemos vencido varios obstáculos, pero sin dudas falta mucho, muchísimo.

Sagardoy: Para mí significa hacer memoria histórica, ir hacia atrás y reconocernos en esas primeras mujeres luchadoras que entregaron su vida por la conquista de muchos de los derechos que hemos podido alcanzar las mujeres.Este ejercicio de la memoria es sumamente necesario para seguir trabajando hoy y a futuro por todo aquello que nos falta conseguir en cuanto a derechos de las mujeres y también para que exista una verdadera igualdad.Porque sin memoria, no podemos construir nada, ya que todo pasado es presente y debe proyectar futuro. La conquista de más derechos para las mujeres sin lugar a dudas requiere del ejercicio de hacer memoria para avanzar hoy y a futuro.

Soltermam: El Día de la Mujer se ha ido resignificando a lo largo del tiempo. Y es muy bueno que así sea, hoy cada vez más entendemos que no es una jornada para celebrar, sino para evocar a las obreras muertas el 8 de marzo de 1857, reivindicar la lucha de las mujeres trabajadoras y llamar a la reflexión en relación a las desigualdades y violencias de las que aún somos víctimas. Es una fecha para estar en la calle, juntas, mujeres y disidencias, quienes padecemos las mismas problemáticas, pero siempre con la fuerza y alegría que nos da lo construido colectivamente.



Teniendo en cuenta que es una fecha clave para reflexionar acerca de los avances logrados, ¿cómo definirías la situación actual en términos de igualdad de género?

Vimo: Sin más, podemos ver la foto de la primera sesión legislativa. Podemos ver que en los 12 lugares de jerarquía o de representación no hay ni una sola mujer. Y eso dice mucho de la sociedad dice mucho de la realidad. Habla de lo que nos gusta hablar, de igualdad, y lo que en realidad sucede.

Sagardoy: Los derechos de la mujer y su demanda de mayor igualdad, hoy forman parte de los temas que nos ocupan como sociedad de modo cotidiano, aunque esto no siempre fue así. Por un lado, hemos avanzado en algunos derechos pero en otros no tanto, ya sea en el campo de la política, del trabajo, de la sexualidad o de la inclusión en distintos ámbitos sociales donde las mujeres participamos. Y qué decir de lo que nos falta avanzar en cuanto a violencia de género, nuestras estadísticas en Argentina no dejan de alarmarnos, y esto debería ser una de las preocupaciones centrales dentro de la problemática de género. Veo que por parte del Estado hay una falta de rumbo en el abordaje cuando una mujer se encuentra en situación de violencia. La implementación y el cumplimiento de las medidas de protección deben hacerse efectivas, acompañadas de políticas de prevención, bien planificadas, ejecutadas y coordinadas.

Soltermam: ​Hemos avanzado mucho en derechos, nos hemos abierto muchas puertas y caminos, pero lamentablemente sigue faltando. Son siglos de un mundo que oprimió, invisibilizó y violentó a las mujeres, no poniendo en valor el gran aporte que hacemos día a día en los distintos niveles, sobre todo como trabajadoras, tanto dentro como fuera de nuestras casas. Esta problemática nos sigue atravesando, lo veo a diario en mi oficina, donde la gran mayoría que acuden, son mujeres.



¿Te sentiste cuestionada en algún momento de tu carrera profesional por ser mujer?

Vimo: Obviamente me sentí y fui cuestionada en mi carrera y en mi vida. Lamentablemente a cualquier mujer que defienda sus ideales o sus convicciones se la tilda con adjetivos descalificativos, una ya se acostumbra, cansa pero se acostumbra.

Sagardoy: Yo me repregunto ¿qué mujer no se sintió cuestionada alguna vez solo por el hecho de ser mujer y todo lo que se asocia al género femenino? Por creer que no podés con todo, por considerar que maternidad y trabajo nunca van del todo de la mano, porque piensan que si uno es sensible es débil y tantos otros prejuicios que hay sobre nosotras. Lo que te puedo decir es que frente a los cuestionamientos nunca sentí que eso fuese un impedimento para seguir avanzando en mi carrera política, que cuando tengo un objetivo voy por eso, convencida de que puedo hacerlo. Creo que no hay nada como creer en uno mismo para llegar a donde uno quiere. Hay una frase que siempre me motiva para seguir adelante por lo que quiero, sueño y proyecto y es “QUE NUNCA NADIE TE DIGA QUE NO PODÉS, PORQUE VOS PODÉS CON TODO”.

Soltermam: Por supuesto, siempre está la chicana, el supuesto chiste, el comentario malintencionado, mucho de esto se juega en las redes que, si bien no son el mundo real, permiten tras el anonimato, esconderse de manera muy cobarde. Siempre tuve que hacer más esfuerzos que un varón para ganarme los lugares que ocupé, para demostrar que me los merecía. A veces cansa, pero son las reglas del juego, y siempre he dado batalla sin victimizarme.



Desde tu lugar en el concejo, ¿cómo se está trabajando esta problemática?

Vimo: Desde el Concejo la lucha es cotidiana, muchas veces ardua, porque es políticamente correcto decir que hay igualdad, y vuelvo a decir, lo que se ve es, no lo que se dice.

Sagardoy: Mi trabajo en defensa de los derechos de las mujeres lo empecé a transitar hace ya más de 20 años cuando inicié mi actividad legislativa en los distintos roles que fui desempeñando, acompañando a diferentes concejales de mi partido con los que compartía mi mirada sobre esta problemática y elaborábamos diferentes propuestas que llegaron al Concejo a través de proyectos, muchos de ellos actualmente en vigencia. Hoy, ya como concejala de Rafaela, tomo posición convencida de que los cambios y las transformaciones en materia de derechos de las mujeres deben venir de la mano de políticas públicas que así lo garanticen. Es por eso que desde mi espacio e, incluso en conjunto con las mujeres de otros bloques políticos, trabajamos en proyectos que signifiquen un paso más en esta lucha para que las mujeres seamos visibilizadas, reconocidas y respetados todos nuestros derechos. Por último, quiero dejar plasmado este nuevo 8 de marzo, mi compromiso de trabajo por una Rafaela más igualitaria, con menos sesgos de género, con más oportunidades para todas y posibilidades de crecimiento tanto personal como profesionalmente en nuestra ciudad, porque sin dudas todos estos avances se deben dar con una legislación que los promueva y en eso seguiré trabajando siempre desde el lugar donde me encuentre hoy y en el futuro.

Soltermam: Bueno, el Concejo como institución no estuvo a la altura de estas luchas de las que hablo cuando, en la renovación de sus autoridades, incumplió con la paridad de género. Como estamos en minoría no se tuvo en cuenta nuestra moción de revisar esta situación, pero lo seguimos teniendo entre nuestros pendientes. Por otro lado, en la estructura de este organismo, hay muchas mujeres, pero muy pocas en los lugares claves, de toma de decisiones. De hecho, somos solo 3 concejalas… hay que seguir trabajando mucho en este sentido.