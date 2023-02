Una nueva Chevrolet S10

Chevrolet está trabajando en la nueva S10 regional, su pick up mediana producida en Brasil y rival de modelos como las Toyota Hilux y Volkswagen Amarok. Recientemente, el modelo fue descubierto por primera vez en el país vecino, donde realiza pruebas incluidas en el desarrollo.

La camioneta de General Motors podría recibir una nueva generación al igual que la Colorado, el modelo equivalente para Estados Unidos. Pero las imágenes espía divulgadas por BF///MS Oficial también indican que podría ser un restyling basado en el producto actual.

La evolución de la pick up de General Motors ya está presente en las calles y rutas, donde fue fotografiada a través de un prototipo que genera confusión con su configuración; incluye características conocidas junto con un camuflaje -delantero y trasero- que esconde las novedades.

La S10 descubierta en el país vecino llama la atención por contar con los laterales pertenecientes a la generación actual, incluyendo puertas y ventanillas, lo que podría anticipar la presencia de un rediseño basado en ese modelo, surgido hace más de diez años.

La zona delantera posee un generoso camuflaje que esconde la presencia de nuevas piezas, entre las que habría parrilla, paragolpes y ópticas; parte de esa evolución ya se puede ver entre las aberturas destinadas a la iluminación y la refrigeración.

La automotriz del moño también esconde la parte trasera, donde podrían estar otras de las novedades de la pick up. Se combinan con la barra de caja de la versión High Country, la más equipada de la gama actual.

Primero se especulaba con una futura S10 regional con muchos cambios como ocurrió con el modelo estadounidense, que estrenó una gran evolución estética destinada al exterior y al habitáculo.

Ahora, las recientes imágenes espía podrían indicar un camino diferente, quizá una iniciativa similar a la de Volkswagen con la Amarok nacional. Además, la S10 contaría con una evolución de la mecánica actual, que incluye el motor turbodiésel 2.8 de 200 caballos.

La generación actual de la S10 fue lanzada en el mercado argentino en 2012 y ya recibió dos rediseños. El primero surgió en 2016 y el segundo arribó en 2020. También tuvo actualizaciones en el motor 2.8, entre ellas la que permitió incrementar la potencia de 180 a 200 CV. La próxima evolución de la S10 llegaría en 2024. (Fuente TNautos.com)