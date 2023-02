La descompensación de Máximo Thomsen

Máximo Thomsen se descompensó durante la lectura del fallo del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 1 de Dolores, al escuchar la sentencia que lo condenó a prisión perpetua junto a otros cuatro condenados por el homicidio de Fernando Báez Sosa, por el que el resto de los acusados recibió una pena de 15 años.

Por el episodio, la audiencia del Tribunal Oral se suspendió durante unos minutos, hasta que Thomsen recibió atención y se pudo continuar con la lectura del fallo.

Sin embargo, no volvió a ingresar a la sala, donde siguió el trámite jurídico.

Todo ocurrió apenas unos instantes después de que los jueces indicaran que cinco de los acusados – entre ellos Thomsen – fueron condenados a prisión perpetua por el homicidio doblemente agravado de Fernando Báez Sosa, mientras que otros tres recibieron una pena de 15 años, considerados autores secundarios del homicidio, tal como se señala en otra nota de esta página.

“Déjenme estar con él, déjenme ver”, llegó a gritar la madre de Thomsen, Rosalía Zárate. “No me importa más nada, es todo una mentira, saquen a los periodistas (a los que acusó de ser responsables de las condenas de los ocho jóvenes)”, reclamó a viva voz.

Instantes después, la sala fue desalojada y los cronistas presentes en el lugar no pudieron volver a entrar.

Luego, el Tribunal solicitó la asistencia médica de Thomsen, que no volvió a ingresar.

* Fuente notas: Página 12