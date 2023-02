5 Rugbiers condenados a prisión perpetua y 3 a 15 años de cárcel

En la jornada de ayer, poco después de la hora 13:15 EL Tribunal Oral nº 1 de Dolores, provincia de Buenos Aires, condenó a Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi, como coautores penalmente responsables por los delitos de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado por dos o más personas, y por alevosía en concurso ideal con lesiones leves, a la pena de prisión perpetua.

Por otra parte, tal lo adelantado por LA OPINION online a minutos de conocerse el fallo, condenó a Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi, como partícipes secundarios del hecho calificado como homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado y alevosía, a la pena de 15 años de prisión.

Fue posterior a un debate oral que se extendió desde el 2 al 26 de enero, y luego de que se den a conocer los fundamentos, llegará la etapa de apelaciones, tanto para la parte acusatoria como para la defensa.

La lectura del veredicto debió suspenderse debido a que, tras conocer la condena, Thomsen se descompensó y se desvaneció, por lo cual la presidenta del Tribunal pidió desalojar la sala, mientras que ingresaron médicos para atenderlo.



FUNDAMENTOS

En relación a los fundamentos, una vez conocidos por las partes comenzarán a correr los plazos perentorios tanto para el abogado Hugo Tomei, defensor de los ocho acusados, como los letrados que representan a los padres de la víctima, Fernando Burlando, Fabián y Facundo Améndola.



RESERVA DE

APELACION

Según el Código de Procedimiento Penal bonaerense, tendrán siete días para hacer la reserva de apelación ante el Tribunal de Casación de la Provincia.

Y si en una semana no se realiza esta notificación, se quedarán sin poder apelar la sentencia.

A su vez, tendrán 20 días desde que recibieron los fundamentos para presentar el recurso final de apelación contra la resolución del Tribunal Oral Nº 1 de Dolores, y si no cumplen ese plazo, tampoco habrá posibilidad de apelar la sentencia.

Y en caso de que la parte acusatoria o la defensa presenten el recurso, el Tribunal de Casación deberá pronunciarse “en un plazo razonable”, que no es precisado por la ley.



UN RECURSO

EXTRAORDINARIO

Si la Sala de Casación confirma el veredicto del Tribunal de Dolores, se podrá presentar un recurso extraordinario ante la Suprema Corte de Justicia Bonaerense.

Y, ante otro rechazo, quedará la instancia de presentar un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.