La inseguridad sin fin

La inseguridad en la provincia de Santa Fe se mantiene en niveles elevados desde hace tiempo, sin que se avizore un plan del Estado para enfrentar una problemática que preocupa y hasta atemoriza a los santafesinos, en especial a los habitantes de grandes ciudades como Rosario y Santa Fe, donde se registraron en conjunto 354 crímenes violentos durante el 2022.Según las cuentas del Ministerio de Seguridad, el año pasado se cometieron 406 homicidios en territorio provincial, de los cuales 288 tuvieron lugar en el departamento Rosario, esto es 44 más que en 2021, y 66 en La Capital (14 menos que en el período anterior).En Rafaela, el panorama no es tan grave como en las otras ciudades mencionadas, pero continúa siendo el principal problema a resolver según los vecinos. No todo lo que sucede en los barrios alcanza trascendencia pública, pero habitantes de barrios Mora, 2 de Abril, Villa Podio, Güemes e incluso Villa del Parque advierten sobre robos en viviendas de trabajadores cuando no se encuentran en las mismas, "apretadas" y amenazas en la vía pública a adolescentes cuando van a la escuela y otro tipo de situaciones donde la violencia está presente.Pero también están los motochorros que atacan a peatones o ciclistas por aquí y por allá, dejando decenas de víctimas. O enfrentamientos armados que están en aumento principalmente en barrios del norte de la trama urbana, como Barranquitas o Italia entre otros.Ahora la novedad surgió en barrio 17 de Octubre, cuando dos adolescentes armados dispararon contra los integrantes de una vivienda que se encontraban sentados en un sillón en la vereda. La escena, que sucedió el martes por la noche y quedó registrada por una cámara, muestra a los agresores que se acercan a su objetivo mientras pocos metros hacia atrás un grupo de niños juegan en la calle. Sorpresivamente, los pistoleros extraen sus armas y comienzan a disparar, mientras el hombre atacado ingresa rápidamente a su casa y una mujer queda en la línea de fuego sentada sobre el sillón sin reacción alguna más que dar vuelta la cara. Mientras tanto, los niños de la esquina desaparecieron apenas escucharon los disparos.El resultado de este ataque pudo ser peor, ya que sino tuvo consecuencias trágicas fue por la mala puntería de los atacantes y la buena fortuna. De todos modos, una niña sufrió heridas. El video de esta escena de inusual violencia se viralizó ayer, provocando una indignación enorme entre los rafaelinos mientras en los medios de toda la Provincia se hacía referencia a un ataque sicario en Rafaela. ¿Qué hay detrás de esta lluvia de balas? ¿Qué se puede esperar de ahora en más luego de esta salvaje agresión? ¿Se podrá controlar desarticulando bandas violentas? ¿O iremos hacia una situación similar a la que vive Rosario?Como antecedente, en diciembre de 2021, un ataque mafioso en barrio Italia terminó con dos hombres muertos dentro de un automóvil. Los asesinatos fueron cometidos por dos sicarios que se movilizaban a bordo de una moto.Sin una política de seguridad coordinada por la Provincia y la Nación, qué esperanza puede haber en Santa Fe para mejorar este cuadro. En la campaña electoral que viene, en pocos meses, ya no habrá candidatos santafesinos que prometan paz y orden como sucedió en el 2019.Rosario volvió a ser en 2022 una de las ciudades con mayor tasa de homicidios del país al registrar hasta 288 asesinatos, número que supera la cifra más alta desde que se llevan estadísticas oficiales, en un contexto de fragmentación de las bandas criminales que operan en el mercado del narcomenudeo y que emplean la violencia altamente lesiva como instrumento y marca de identidad.Es necesario actuar con urgencia con la mayor fuera posible de todas las instituciones del Estado. El poder político y el judicial. Lamentablemente no se observa un trabajo de gran escala coordinado. Solo se corre detrás del problema.