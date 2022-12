¿Y si todos nos ponemos la camiseta de la Selección?

Por Pedro Ulman



El 2022 nos deja esta noche con la sensación de que será insuperable. Se despide a lo grande, en la cumbre del éxito, no por la marcha de nuestra vapuleada economía ni las penosas escenas de la política y sus personajes sino porque el fútbol nos atraviesa, al igual que la figura de Messi. La tercera Copa del Mundo que la Selección argentina de fútbol conquistó nuestra atención total y llevó al país a un estado de máxima plenitud.

El periodista y escritor español Manuel Vicent definió al éxtasis como "un estado en que la persona pierde la conciencia del mundo exterior y consigue disolver su individualidad en un ser ilimitado superior". Dijo que "se trata de una experiencia mística que unas veces se consigue con la meditación y otras con la ayuda de una droga propicia".

Después del diciembre que hemos tenido, ¿quién puede discutir que el fútbol de Messi y sus cómplices con la bandera en el cuerpo no nos elevaron a esa categoría, la del éxtasis? Una pasión extrema.

En las redes sociales aparecen todos los días nuevos videos. De historias y momentos inolvidables de la final. De los festejos de Buenos Aires con millones de personas en la calle, o de Rafaela donde no hay registros de una movilización multitudinaria de semejante magnitud. Y también de historias mínimas de los hogares, de qué hacían los chicos y los grandes frente al televisor. De aquellos que miraban el partido épico entre argentinos y franceses y de quienes no soportaban el padecimiento. De correr a la calle, de tirarse al piso impotente ante miles de sensaciones, de abrazarse con quien está cerca y secarse las lágrimas una y otra vez.

La Selección jugó tan bien por momentos que quizás pudo escribir otra historia con idéntico final. Vencer a Australia con comodidad, cerrar el duelo con Países Bajos sin apuros y concluir el último partido con la elegancia y carácter con que se imponía por 2 a 0 sin sufrir siquiera un susto. De haberse conseguido la tercera con este dominio absoluto, hubiéramos festejado con pasión extrema, en definitiva somos argentinos y así vivimos todo.

Pero el destino o vaya a saber quien complicó el camino rumbo al éxito, nos puso a sufrir hasta un intolerable umbral del dolor pensar que esa Copa que parecía nuestra se escurría de las manos... Pasar de la felicidad a la desdicha una y otra vez no hizo más que agrandar a los protagonistas de celeste y blanco, a amarlos en forma incondicional. Son los héroes de la pelota que dejaron un mensaje fuerte, el de darlo todo por el sueño de ser campeón mundial.

Argentina, no lo entenderías. Los protagonistas del año son los nuevos héroes de la pelota.

En esta coyuntura, el resto de los temas quedó en segundo y tercer plano. La inflación y la pobreza dominan el partido de la economía y relativizan la recuperación de sectores productivos. En política se impone aún la grieta como zona de confort y nadie se interesa por dialogar, consensuar y construir un mejor país. El renovado espíritu del ser argentino por la magia del fútbol va perdiendo fuerza. Una pena porque, en realidad, lo que ahora necesitamos es que la política se ponga la camiseta de la Selección y juegue en equipo, con solidaridad, compromiso, generosidad y creatividad.

Lo que sigue en este tradicional Anuario de LA OPINIÓN son algunos de los temas que marcaron la agenda rafaelina. Aunque ahora parece que sí, no todo es fútbol en la vida, ja.

Es hoy, todos juntos, decía Messi antes de cada partido del Mundial a modo de motivación para una Selección de 47 millones millones de argentinos.

Es 2023, todos juntos. Feliz Nuevo Año.