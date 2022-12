¿Por qué subieron las ventas y las fusiones de empresas?

Las fusiones y ventas de empresas subieron un 33% este año en la Argentina y seis de cada diez operaciones fueron encabezadas por firmas extranjeras. Así lo consignó un informe de First Capital Group, según el cual, este año hubo 83 fusiones o adquisiciones por un total de US$ 3.750 millones.

En tanto, aún restan concretarse 15 operaciones anunciadas por un monto de US$ 200 millones. La cantidad de operaciones superó los 60 acuerdos que se vieron en el período 2020/2021.

El 63% de las operaciones fueron efectuadas por compradores extranjeros, mostrando un incremento con respecto al comportamiento del 2021, en donde solo el 50% de las operaciones habían sido realizadas por compradores extranjeros.

Esas inversiones se destinaron principalmente a los sectores de tecnología y adquisiciones de activos y concesiones de explotación de litio y cobre.

En el segmento de vendedores, 74% de las operaciones tuvieron origen en vendedores nacionales, mientras que, en términos de montos de transacción, se observó que las ventas con dueños de origen extranjero fueron el 57%.

Cristian Traut, gerente de First Capital Group, explicó que "esta salida del país de inversores extranjeros se da en un contexto de reestructuraciones de negocio a nivel regional y global, efectos de la pandemia y la volatilidad macroeconómica".

Fusiones o adquisiciones empresarias, según rubros: .

- Agropecuario: Liag Argentina, compañía fundada por la familia Australiana Kahlbetzer, fue adquirida por la familia Bartolomé, accionistas del Grupo Don Mario (GDM). .

- Bayer vendió su participación en Biagro S.A, productora de inoculantes y productos biológicos a la compañía brasileña Simbiose Agro. .

- Adecoagro adquirió la totalidad del negocio arrocero de Viterra en Argentina, compra conjunta con operaciones en Uruguay por US$ 18 millones.

- La española Wofco (Worlwide Fishing Company) adquirió el 45% del paquete accionario del Grupo Conarpesa, empresa pesquera dedicada a la extracción y elaborados de langostino salvaje.

- Georgalos recompró marcas, entre ellas la reconocida Mantecol, en conjunto con su planta de elaboración en Victoria al Grupo Mondelez. .

- Lamb Weston International adquirió una participación del 40 % en el joint venture que mantiene desde el 2019 con la Sociedad Comercial del Plata, por US$ 42 millones.

- CCU de Chile compró el 49% de la participación de Aguas Danone, como parte de una alianza estratégica de ambas compañías en Argentina. La transacción representa el ingreso de CCU a una nueva categoría de bebidas en Argentina en el que también participa su rival Cervecería y Maltería Quilmes. También incluye el negocio de aguas minerales, aguas saborizadas y jugos en polvo con sus marcas Villavicencio, Villa del Sur, Levité, Ser y Brío.

- Technisys, compañía desarrolladora de software con foco en banca digital, fue adquirida por la californiana SoFi Technologies Inc. Con esa adquisición la compañía alcanza una valuación de 1.000 millones catalogándose dentro del concepto de Unicornio.

- Lumina Américas, empresa de soluciones de software de alto rendimiento fue adquirida por Matba Rofex, mercado de contratos y futuros. Tambien, Bookaway Group plataformas de reserva y software operativo para operadores de ferries y autobuses interurbanos originario de Estados Unidos, adquirió la plataforma de reservas de viajes Plataforma 10. .

- Minería: Lithea Inc de la compañía canadiense LSC Lithium B.V vendió su mayoría accionaria a la compañía china Ganfeng Lithium Co. Lithea Inc posee derechos sobre lagunas de sal de litio en la provincia de Salta. Con esta compra Ganfeng proveedor de baterías de litio para automóviles reforzara su posicionamiento global.

- La suiza Glencore adquirió el 18,5% de la participación accionaria en la compañía estadounidense Newport en el Proyecto Mara de Catamarca. De esta forma, Glencore amplía su porción al 43,75% en dicho proyecto y será el único socio de la compañía canadiense Yamana Gold que cuenta con el 56,25% y es el actual operador. La operación sumó US$ 174,9M.

- Zangge Mining Investment adquirió el 65% del proyecto de litio Laguna Verde en Catamarca a la compañía canadiense Ultra Lithium. También la canadiense Navion Capital, firmó la adquisición de NOA Lithium Brines. Esa adquisición le permitirá a Navion Capital, los derechos de explotación de los cuatro proyectos que NOA posee en salta.

- Entre las adquisiciones del rubro Petróleo & Gas, Vista cerró el acuerdo de adquisición de los yacimientos Aguada Federal y Bandurria de Vaca Muerta, con la compra del 50% restante del paquete accionario a Wintershall.

Por su parte, Techint adquirió la totalidad del paquete accionario de Vientos de Olavarría a Eoliasur, empresa que posee derechos de construcción de un parque eólico de 24 aerogeneradores de un total de 100,8 Mw. .

También Arcelor Mittal (Acindar) y Petroquímica Comodoro Rivadavia concretaron una asociación estratégica para invertir en el parque eólico San Luis Norte.

- Banca y Finanzas: la estadounidense Advent adquirió en un acuerdo con bancos locales la compra del 49% del capital de Prisma Medios de Pago, con lo cual, completa la totalidad del paquete accionario y el control de la compañía. En tanto, Uala (Bancar Tecnología) adquirió la fintech especializada en préstamos y financiación a comercios Ceibo Créditos y apuesta a la tendencia mundial (BNPL).

- Nike, como parte de su plan de reestructuración de operaciones a nivel mundial, vendió sus operaciones en Argentina a Regency Real Estate Developers dueña de Northbay International y distribuidora de la marca deportiva en otros países de América Latina. Y Coats, fabricante de hilos de origen británico y dueña de marcas como Cadena y Cisne anuncio su salida de la región (Argentina y Brasil) con la venta de sus operaciones a la empresa Reelpar respaldada por un fondo de origen brasilero.