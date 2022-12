Llega el evento más esperado del año

Un encuentro ecléctico, liberal y pacífico que tiene a la música como protagonista y que fusiona tranquilidad, alegría, naturaleza y buena gente.

Será este domingo 11 de diciembre, a partir de las 18 horas, en el Jockey Club Rafaela, abierto a todo público hasta las 24.

Las entradas pueden conseguirse anticipadas, con un valor de $600, en Matería Premium, Koalitas, Mineral, Fenicia y Cananea, Salón oh! my hair, El puesto mercado, YG espacio de belleza y Hechizo de mujer.

También se podrán adquirir en el lugar, con un valor de $1000. Menores de 12 años sin cargo.

Quienes asistan podrán recorrer los stands de más de 30 expositores, entre los que se encuentran: Vainilla juegos didácticos, Murray Hill, Natural Home, MARIAVOSS, Yg Espacio de belleza, LUA joyas y relojes (San Vicente), Casa Maja (Santa Fe), Materia Premium, Salón Oh My Hair de Victoria Brega, MB Joyas, El Puesto Mercado, Xqmequiero, Charly Wilson Cerveza artesanal, RUKA accesorios para mascotas, Gin Inmigrante, Farmacia Dardati, El Bodegón, Dispina, Mineral Rafaela, Koalitas, Angi Mamá con Essen (Pilar), Fenicia y Cananea, D`Barna Gelato Gurmet, A Punto Caramelo, Hechizo de Mujer, Opiparamente, Vivi Tu Deco (Progreso), Más Glitter por Favor y Agua de mar Bikinis (Santa Fe). La mayoría de los expositores brindarán el servicio de pago a través de Mercado Pago y tarjetas de crédito. Podés llevar tu bolsa reutilizable y de esta manera contribuir con el cuidado del ambiente.

Habrá un sector gastronómico con la presencia de Compañía de Pizzas, Burgués, Gran Fuego, barra de bebidas y tragos, picadas, opciones sin tacc, helados y postres.

Peace & Love tendrá un sector kids a cargo de Yésica Bressan Animaciones infantiles para que los más pequeños se diviertan con distintas actividades lúdicas y artísticas.

Festival folk tendrá un escenario para disfrutar la música de tres bandas en vivo, además del Dj Matías Fabbrica.

A las 19:30 horas, abrirán el show tres artistas locales, Lucía Galiano, Celina Astudillo y Nicolás Previotto quienes harán un repertorio con covers de rock nacional.

A las 21 horas, se presentará Vir Telesco desde Santa Fe, junto a los músicos Pablo Minen en batería y Osqui Castellano en guitarra, con una selección de acústicos.

Para cerrar la noche con mucho Funk, a las 22 horas, se presentarán Matt Hungo y la Hot Band, también desde Santa Fe.

Como todos los años, las organizadoras María Eugenia Ayala, Mercedes Culzoni, Carolina Manera y María del Pilar Perez Mulattieri eligen colaborar con una institución de la ciudad. En esta ocasión será el comedor Dar de Corazón, y los asistentes podrán llevar un alimento no perecedero.

Muchas empresas acompañan este evento desde el primer día. Inmobiliaria Heima,

Amerian Rafaela Hotel, Revista Cheka, Diario Castellanos, Supermercados Pingüino, Menara Corralón, Sancor Salud, Sanatorio Nosti, La Espumería, Bertolaccini Gerenciamiento de Riesgos, Segury Raf, Grupo Emerger, Agua Vida, El Bosque Pádel Club, Peacock, Social Agencia e Ican soluciones.

Peace & Love está inspirado en el Boho Style. Una cultura urbana que proviene también del movimiento hippy y que surgió gracias al ambiente radical y bohemio que se dio con los beatnicks. Querían un estilo de vida más libre, que se manifestó también en su vestimenta. El leit motiv de este movimiento fue “Peace&Love” y se reflejó en la dimensión más romántica, femenina, chic y relajada de la estética hippy.