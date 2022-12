El ex titular de Vialidad nacional Javier Iguacel celebró la condena a seis años de prisión que recibió la vicepresidenta, Cristina Kirchner, pero remarcó que "no hay justicia hasta que devuelvan lo que robaron". "Tenemos que lograr que devuelvan lo que robaron. No hay justicia si el que se lleva toda la plata se la queda después: eso es básico para el orden institucional y para terminar con la corrupción", sostuvo el actual intendente del partido bonaerense de Capitán Sarmiento.

En diálogo con Sin Vueltas, el programa que conduce Cristina Pérez en Radio Rivadavia, el dirigente de Juntos por el Cambio recordó que había presentado una denuncia civil para recuperar "mil millones de dólares" presuntamente sustraídos durante las gestiones del Frente para la Victoria y señaló que, tras la sentencia contra la titular del Senado, "la Corte Suprema le dio competencia a un tribunal civil para que resuelva esta demanda".

"Estoy esperanzado con esta condena, porque es un momento de reflexión que nos puede poner en la puerta de un cambio histórico en la Argentina", remarcó Iguacel.



MILEI CELEBRÓ LA CONDENA

El diputado libertario Javier Milei celebró la condena que recibió la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa por la Obra Pública y consideró que "al menos el kirchnerismo con ella a la cabeza está terminado". "Al fin alguien que las hace, las paga. Es algo que nos está diciendo que al menos el kirchnerismo con ella a la cabeza está terminado. Ya no nos pueden amenazar más con que viene el monstruo", planteó en declaraciones a TN.

Además, agregó: "La pelea es contra la casta porque robaron, se probó y le queda la etiqueta: sos chorra. Había que dejar que la Justicia actúe. Festejo que la Justicia haya tenido que bancarse y soportar las presiones, condenarla: está perfecto".

El diputado de La Libertad Avanza se mostró descreído ante el renunciamiento de la exmandataria a integrar la boleta del Frente de Todos camino a 2023, y sostuvo que sus dichos surgen de la imagen negativa que arrastra. "No hay nada de renunciamiento, sabe que con su imagen negativa no puede ganar de ninguna manera. Es un falso renunciamiento, es para la tribuna", argumentó. (NA)