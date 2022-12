Bullrich quiere ganar Santa Fe para impulsar el sector privado y combatir al narcotráfico

Acompañada por el vicepresidente del PRO y diputado nacional por Santa Fe, Federico Angelini, la exministra de Seguridad y actual precandidata a presidenta de la Nación, Patricia Bullrich, recorrió San Guillermo, Santo Tomé y Santa Fe donde se reunió con productores agropecuarios, tamberos, empresas y vecinos, a la vez que mantuvo encuentros institucionales con las autoridades de la Unión Cívica Radical.

Bullrich llamó a “pensar la Argentina de manera integral”, marcando presencia en localidades “que sienten que el Estado o la dirigencia política no tiene la voluntad de llegar”. En ese sentido, sostuvo que “es necesario que el Estado en Santa Fe, que es una provincia de trabajo y producción, facilite a los privados la posibilidad de desarrollarse, de mejorar la infraestructura, el acceso a los puertos y de bajar impuestos”. Así, dijo, “para gobernar bien Santa Fe no solo tiene que estar el Estado Nacional sino también el provincial; por eso, queremos ganar acá”.

“Compartimos con Patricia los valores de incentivar la producción y el sector privado a través de un Estado más eficiente, más transparente y que baje definitivamente impuestos que ahogan a las pymes y a los emprendedores. Estamos convencidos de que ése es el camino para generar empleo y salir de la dependencia eterna de los planes sociales”, ponderó, por su parte, Angelini.

En San Guillermo, la referente nacional del PRO fue recibida por la intendente, Romina López, Angelini, el presidente del PRO en Santa Fe, Cristian Cunha, su par del radicalismo, Felipe Michlig, y los diputados Fabián Bastía, Marcelo González y Maximiliano Pullaro entre otros.

“Todos coincidimos en que la provincia y el país tienen que tomar un nuevo rumbo, que el potencial y las ganas para salir adelante sobran” enfatizó Angelini. Tras lo cual el presidente de la UCR a nivel provincial, Felipe Michlig, destacó que “hoy nos encontramos para fortalecer nuestro compromiso con los que producen, se esfuerzan y generan empleo genuino, porque el país y la provincia necesitan trazar un horizonte claro de desarrollo productivo y genuinamente federal”.



INSEGURIDAD

Consultada respecto a la política de seguridad que implementaría de ser presidenta, Bullrich afirmó que “el Estado Nacional tiene que dar una ayuda muy fuerte”. Y resaltó: “Nosotros nos vamos a hacer cargo para que todas las fuerzas federales participen de un desembarco para lograr el dominio territorial. Lo que nunca puede pasar es que los narcos sean los dueños de la ley. Tenemos un plan para entrar con todo lo que haya que entrar, porque tenemos que recuperar mucho terreno perdido”.

Para la presidenta del PRO, “el gobernador (Omar Perotti) puso un ministro de Seguridad, que, cuando supimos, dijimos que se iba a ir para atrás porque conocíamos su filosofía ultra garantista. Hoy hay un retroceso brutal y un descontrol total, pero estamos con toda la disposición de entrar desde el primer día para que Santa Fe y Rosario se sientan liberados”, expresó y agregó: “Santa Fe es el primer lugar al que hay que venir con las fuerzas, no al conurbano”.

Angelini, en tanto, aseveró que “Argentina necesita de las convicciones y firmeza de Patricia para derrotar al populismo y abandonar este relato falaz del Kirchnerismo, por un lado, y hacer retroceder al narcotráfico, como ya demostró que lo pudo hacer en su gestión como ministra de Seguridad, por otro”.



VIALIDAD

Respecto al fallo judicial por la causa Vialidad que se espera para este martes, en el cual podría ser condenada Cristina Fernández de Kirchner, Bullrich consideró que “es importante desde lo institucional porque se juzga a la vicepresidente -y a un grupo- teniendo un cargo, lo que muestra una madurez de la Justicia argentina”. Y aseveró, tras la sentencia, “no puede pasar que alguien tome la Justicia por mano propia” ni “se puede parar por un fallo judicial”, por lo que “esperemos que el oficialismo esté a la altura de las circunstancias, les guste o no el fallo”.



"CON CONTUNDENCIA"

Por otra parte, Bullrich destacó la figura de Federico Angelini en Santa Fe - quien, a su vez, integra la Mesa de Juntos por el Cambio a nivel nacional- y subrayó: “Ustedes saben el papel que Federico cumple en la provincia. Él va a trabajar por lo mejor para Santa Fe y para poder tener una lista que sea competitiva para que vayamos con contundencia a las elecciones”.

De la conferencia de prensa participaron también los diputados nacionales José Núñez y Germana Figueroa Casas; la diputada provincial Ximena Sola; los intendentes Natalio Lattanzi (Rufino) y Romina López (San Guillermo); y los dirigentes Cristian Cunha (presidente del PRO Santa Fe) y Ernesto Pancrazio.



CON PULLARO

En conferencia de prensa, consultada por la actual situación en materia de seguridad, Bullrich contestó: “me imagino que lo deben extrañar mucho a Maxi por acá”, tras lo cual Pullaro recordó que “con Patricia fuimos a fondo contra las mafias”. En este marco, la precandidata presidencial se mostró muy cerca del diputado Maximiliano Pullaro. “Me imagino que lo deben extrañar mucho a Maxi por acá, porque la verdad que lo que ha sucedido con la inseguridad en Santa Fe es un desastre total”, dijo, y remarcó: “abandonaron el trabajo conjunto que nos había dado muy buenos resultados cuando Maxi era ministro”.

Por su parte, Pullaro también destacó la presencia de Bullrich: “Es muy importante que dirigentes nacionales como Patricia visiten localidades del interior del país como San Guillermo, para escuchar de primera mano cuáles son los problemas que tienen nuestros productores, empresarios, comerciantes y trabajadores”.

Finalmente, si bien Pullaro reconoce que “la seguridad pública es el tema dominante hoy en la agenda de Santa Fe”, agregó que “con Patricia también abordamos otros dos temas que son fundamentales para salir adelante; por un lado cómo hacemos para recomponer la cadena productiva, generar valor agregado y nuevos puestos de trabajo genuino y, por otro lado, de qué manera logramos reconstruir un sistema educativo que prepare mejor a nuestros chicos para su futuro laboral”.

Gran parte de los protagonistas de la reunión en San Guillermo participaron ayer de un encuentro en el Comité Provincial de la UCR en la ciudad de Santa Fe, al que se sumaron el ex intendente de la capital provincial, José Corral y el senador nacional, Dionisio Scarpin.