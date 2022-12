El Gobierno demora los anuncios para la lechería

El presidente de APYMEL, Pablo Villano, afirmó que el Gobierno les prometió la semana pasada que “hay tres sectores que serán recompensados, el avícola, el porcino y el sector lácteo obviamente, pero no sabemos cómo”.

Es que la devaluación selectiva denominada “Dólar Soja 2”, que está en vigencia hasta el 30 de diciembre, ya afecta directamente la estructura de costos de alimentación en varios sectores productivos, que tienen precios de insumos atados al valor de la soja, por ejemplo, el lácteo.

Esto se traslada luego a todos los eslabones de la cadena, por eso desde la industria láctea manifestaron su preocupación al respecto, aunque señalaron desde el sector pyme que el Gobierno les adelantó que habrá compensaciones para amortiguar el impacto de la medida. “Lo que se anunció es que puntualmente serán tres los sectores que serán recompensados, cuyos detalles nos informarán en estos días cuando nos convoquen desde el Ministerio”.

Esos sectores son el avícola, el porcino y el ganadero, que incluye al lechero, “porque estos son los sectores en donde más impacta por el tema del alimento balanceado en los animales el tema de la soja; ahora, cómo se va a compensar no lo sabemos aún”.

Otro tema que la Secretaría de Agricultura de la Nación les prometió a las economías regionales, y tal como figura en el decreto publicado hoy en el Boletín Oficial, “la idea es que con la recaudación del dólar soja, en el primer trimestre de 2023 haya una reducción en los aranceles de exportación, lo cual en teoría estimularía las exportaciones del sector para el inicio de año”, explicó Villano.



MEDIDAS DE FUERZA EN STAND BY

A propósito del sector lácteo, hoy ATILRA, el gremio de los empleados lecheros, anunció un paro total de 72 horas en SanCor y de 48 horas para los días miércoles y jueves en todas las industrias lácteas del país, a causa de la crisis de SanCor, un tema que preocupa a la cadena en general porque el conflicto iría más allá de la petición por el rescate de la emblemática cooperativa.

En este sentido, Villano dijo en el programa ADN Rural que “desde APYMEL, cuando nos enteramos de que ATILRA había votado en plenario un paro de 48 horas para todas las industrias, les comunicamos al Gobierno y las provincias, a sus ministerios de trabajo, y nos respondieron que hasta que no se concrete la medida no pueden hacer nada, pero de suceder, ya dijimos con las tres cámaras que pediremos la conciliación obligatoria”.

Por el momento, ha trascendido que el Gobierno habría desactivando la medida con una inminente negociación de última hora entre el gremio y las autoridades de SanCor. De fracasar esta instancia, en cualquier momento de estos próximos días comenzarán las medidas de fuerza, primero en SanCor por 72 horas y luego en el resto de las industrias, por 48 horas.