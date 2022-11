Cartelera de Novedades

HABERES DICIEMBRE A

PASIVOS DE ANSES CON EXTRAS

Desde el lunes 12 de diciembre comenzarán los pagos de haberes a titulares de jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), correspondientes a este mes.

El mes de diciembre viene con la suba del 15,62%. También se liquidará la segunda cuota del aguinaldo (SAC), cuyo monto equivale al 50% del haber más alto percibido en el segundo semestre 2022.

Dado que el aumento del 15,62% no logra cubrir el efecto inflacionario, Anses pagará un bono compensatorio destinado a jubilados y pensionados, que se liquidará junto con la prestación desde diciembre de 2022 a febrero de 2023, inclusive, consignó El Cronista.com .

Los jubilados que cobren el haber mínimo, recibirán un extra de $ 10.000; y los jubilados que perciban hasta dos mínimas, recibirán un bono de $ 7.000.

Al mismo tiempo, por la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), aquellos que no accedieron a través de una moratoria y cuenta con más de 30 años de aportes, cobrarán un pago extraordinario para garantizar el 82% del piso salarial.

Los jubilados no tienen que solicitar turno previo para cobrar sus haberes, y deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en la fecha asignada para ser atendidos por ventanilla. Cabe recordar que los haberes permanecerán depositados en sus cuentas.

El pago de jubilaciones y pensiones correspondientes al mes de diciembre es según el siguiente cronograma.

* Para haberes que NO SUPEREN la suma mensual de $ 50.124 es el siguiente: documentos terminados en 0, cobran a partir del 12 de diciembre; en 1, del 13; en 2, del 13; en 3 del 14; en 4 del 14 de diciembre; en 5, del 15; en 6, del 15; en 7 del 16; en 8, del 16; y en 9 del 19 de diciembre.

* Para haberes que SI SUPEREN la suma mensual de $ 50.124 es el siguiente: documentos terminados en 0 y 1, cobran a partir del 19 de diciembre; en 2 y 3, del 20; en 4 y 5, del 21; en 6 y 7 del 22; y en 8 y 9 del 23 de diciembre.



CLUB ABUELOS

DE CALLE PALMIERI

* El próximo sábado 3 de diciembre el Club de Abuelos de Calle Palmieri habrá de llevar a cabo su tradicional cena-baile con la animación musical del espectacular grupo Landela de la ciudad de Esperanza.

Esto será en sus instalaciones especialmente acondicionadas para recepcionar al público asistente que degustará del siguiente menú: empanadas, pollo a la parrilla, postre helado y pastelitos de trasnoche.

Por último, se recuerda que se podrá sacar las tarjetas anticipadas los días lunes, martes y miércoles de 17 a 19 en la sede del club. Para reservas, a los teléfonos: 427776, 426158, 15606423 o 15300776.



¿CÓMO VER MI RECIBO DE

JUBILACIÓN POR INTERNET?

Si querés ver e imprimir tu recibo de jubilación o pensión, ingresá con tu Clave de la Seguridad Social en Mi ANSES y luego a Consultas > Liquidación Previsional.