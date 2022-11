El socialismo exige saber cuál era el rol de Perotti

Luego de la audiencia imputativa que se realizó hoy en el Ministerio Público de la Acusación en la ciudad de Santa Fe donde los fiscales acusaron al ex ministro de Seguridad Marcelo Sain y a siete funcionarios de su cartera de cometer más de ocho delitos entre los que se destacan la asociación ilícita, violación a la Ley de Inteligencia Nacional; abuso de autoridad, malversación de fondos públicos y la eliminación de documentos en oficinas del Estado, entre otros. Las legisladoras socialistas, Lionella Cattalini, y Gisel Mahmud expresaron su preocupación por la gravedad institucional que representa tener un ex ministro y gran parte de su equipo doblemente imputados y exigieron urgentes explicaciones por parte del máximo mandatario de la provincia. “Quienes tenían que cuidarnos y generar acciones para luchar contra la violencia creciente y sus consecuencias en la vida cotidiana de la gente, estaban dedicados al delito y utilizaban las herramientas del propio Estado para enriquecerse, espiar y preparar carpetas. Mientras la sociedad santafesina atraviesa los años más difíciles en materia de seguridad y reclama constantemente a este gobierno políticas públicas claras, patrulleros, policías, y gestión, la Justicia imputó al ex ministro de Seguridad Marcelo Sain por asociación ilícita y ser responsable de llevar adelante un trabajo organizado de espionaje contra diferentes actores del entramado social de Santa Fe”, dijo Cattalini.

Por su parte, Gisel Mahmud expresó “lo que esperamos es que la Justicia pueda continuar con las investigaciones y dilucidar qué es lo que pasó en el Ministerio de Seguridad durante estos tres años del gobierno de Omar Perotti, mientras la ciudadanía pedía a gritos una política de seguridad y respuestas frente al índice creciente de violencia. Tenemos que saber la verdad y cuál fue la responsabilidad del gobernador, entendiendo que él también debe ponerse a disposición de la justicia. Además, queremos conocer en qué estado están las investigaciones administrativas que el fiscal de Estado Weder inició para investigar si en ese ministerio se estaban cometiendo delitos ”.

En este sentido Cattalini agregó que “es necesaria una explicación pública de Omar Perotti. Todos queremos saber si el gobernador estaba al tanto de esta situación y de ser así, cuál era su grado de “complicidad”. ¿Hizo la vista gorda el gobernador? ¿Sabía lo que estaba haciendo Saín en oficinas contiguas?, son preguntas que necesitan una investigación y una respuesta. Mientras tanto, esperamos definiciones de la justicia para conocer detalles de esta grave crisis institucional sin precedentes en Santa Fe.