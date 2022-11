Auto del Año 2023: ya están los siete finalistas

El Car of the Year 2023, el premio que define cuál es el mejor auto a la venta en Europa y que, por supuesto, todas las automotrices quieren tener ya tiene a sus siete modelos finalistas que pelearán por suceder al Kia EV6, que ganó el galardón en 2022.

La distinción Auto del Año se definirá entre el Jeep Avenger, el Nissan Ariya, el Renault Austral, el Volkswagen ID Buzz, el Kia Niro, el Peugeot 408 y el Subaru Solterra/Toyota bZ4x. El ganador se anunciará el 13 de febrero, en el marco del próximo Salón del Automóvil de Bruselas.

De los siete finalistas, hay tres de origen asiático (Ariya, Niro y Solterra/bZ4x) y tres que se fabrican en Europa: el Avenger en Polonia, el 408 en Francia, el Austral en España y el ID Buzz en Alemania.

La electrificación jugó otra vez un papel muy importante en la elección de los finalistas. El Avenger, el Ariya, el ID Buzz y el Solterra/bZ4x tienen un motor 100 por ciento eléctrico, mientras que el Niro puede ser eléctrico como híbrido, el 408 tiene opciones enchufables y el Austral también cuenta con variantes híbridas.

A partir de este momento, todos los jurados europeos deberán probar los autos en profundidad y repartir 25 puntos entre al menos cinco de los siete finalistas, siendo obligatorio elegir un ganador particular al que nunca le podrán otorgar más de 10 puntos.



JEEP AVENGER

Es un SUV de 4,1 metros de largo que en su versión eléctrica equipa un propulsor de 156 caballos de potencia con una autonomía de 392 kilómetros. Viene con tracción integral y distintos modos de conducción específicos para tipos de caminos variados.



KIA NIRO

La gama incluye un híbrido de 140 caballos de potencia, un híbrido enchufable de 183 CV (autonomía de 65 kilómetros) y un eléctrico de 204 caballos de potencia. La marca surcoreana quiere repetir el título de 2022.



NISSAN ARIYA

El Ariya es el fiel reflejo de lo que esta automotriz quiere para la nueva movilidad: autos eléctricos, muy tecnológicos, con pinta de aventureros y con estilo minimalista. Mide 4,60 metros de largo y 1,63 de alto. Tiene guardabarros bien anchos, faros Led afilados, parrilla tipo V-motion, luces traseras salidas de la carrocería y llantas de 21 pulgadas con neumáticos personalizados.



PEUGEOT 408

Como pasó con el Citroën C4, que abandonó la silueta sedán -conocida en Argentina y China- para adoptar una de tipo crossover, el Peugeot 408 siguió el mismo camino. Lejos quedaron los tres volúmenes bien definidos del 408 que se fabricó en El Palomar, provincia de Buenos Aires, la nueva generación del modelo se alinea con las modas y se muestra a medio camino entre un SUV y un sedán, con un sector posterior -estilo fastback- especialmente lanzado.



RENAULT AUSTRAL

Es un nuevo SUV del Rombo que promete agilidad y comportamiento gracias al eje trasero direccional. Se puede conseguir en versiones híbridas y micro-híbridas leves, siempre con tracción delantera.



SUBARU SOLTERRA/TOYOTA BZ4X

Son dos modelos prácticamente idénticos, pero vendidos por distintas marcas. Miden 4,69 metros de largo y cuentan con un motor eléctrico de 218 caballos de potencia.



VOLKSWAGEN ID BUZZ

Es un nuevo utilitario que llega como la reinterpretación de la mítica Kombi, pero con una particularidad: el motor es completamente eléctrico, fiel a los tiempos que corren.