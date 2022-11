Ben Hur se trajo un empate desde Viale

En un partido donde generó las mejores oportunidades, pero no tuvo eficacia, Ben Hur terminó empatando 0 a 0 en Viale frente al local Arsenal en el marco del partido de ida de la segunda fase del torneo Regional Amateur.

El equipo dirigido por Maximiliano Barbero fue superior a su rival en el contexto general de los 90 minutos, pero fundamentalmente en el primer tiempo donde tuvo aproximaciones concretas como para vulnerar la valla de Luis Zapata. Con un correcto trabajo en el medio campo, algunas apariciones de Castellano y Barco para darle buen destino a la pelota, el Lobo hizo los méritos aunque en esta ocasión no fue la tarde de los delanteros, sobre todo con una chance muy propicia que falló Agustín Bianciotti.

Ante un rival que -con algunos de los mismos futbolistas- que había jugado por la mañana por la Liga local, Ben Hur no pudo torcer el rumbo en el segundo tiempo, más allá de los cambios que dispuso el DT. El complemento fue más repartido en cuanto a ocasiones, con una clara que no pudo aprovechar Mathier, y otra de López para Arsenal que se fue al lado del palo de Astrada.

Quizás el dato más importante de la tarde terminó siendo otra vez la valla invicta de "Cascote", que no ha recibido goles en este torneo.



ARSENAL 0 - BEN HUR 0

Estadio: 5 de Octubre (Viale).

Árbitro: Lautaro Castañola (Nogoyá).

Arsenal: Luis Zapata; Ignacio Dallinger, Exequiel Olechar, Angel Alcántara y Franco Lozano; Rodrigo Hernández, Lucas Taborda, Kevin Santa Cruz y Leonardo Peralta (Gonzalo Vega); Sebastián Malimberni (Jesús Sione) y Marcos Cian (Kevin López). Sup: Matías Foletto, Ivo Foletto, Franco Albornoz y Gonzalo Leiss. DT: José Mancuello.

Ben Hur: Matías Astrada; Gustavo Mathier, Genaro Cepeda, Nicolás Besaccia y Martín Alemandi; Joaquín Castellano, Leandro Sola (Germán Mayenfisch), Joel Sacks y Cristian Barco (Sebastián Jiménez); Agustín Bianciotti (Brian Parada) y Diego Jara (Diego López). Sup: Gonzalo González, Ramiro Contrera, Juan Bessone. DT: Maximiliano Barbero.

No hubo goles.