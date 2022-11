Ganó Polonia, perdieron Arabia y México

Arabia Saudita, primer rival de la Argentina en el Mundial de Qatar, perdió ayer por 1-0 ante Croacia, integrante del grupo F, en el último amistoso de preparación. El delantero Andrej Kramaric convirtió el gol de la victoria del vigente subcampeón del mundo, a ocho minutos del final del partido disputado en el estadio Príncipe Faisal bin Fahd de Riad.

Ante un escaso marco de público, el equipo del francés Hervé Renard se despidió de los hinchas con la primera derrota de la preparación, que había comenzado a fines de octubre en Abu Dhabi.

Anteriormente, los "Halcones Verdes" habían registrado los siguientes resultados: 1-0 a Macedonia del Norte; 1-1 ante Albania; 0-0 con Honduras; 1-0 sobre Islandia; y 1-1 contra Panamá.

En Arabia fueron titulares el capitán Salman Alfaraj, quien había sufrido una lesión en el hombro, y el goleador Saleh Alshehri, que también arrastraba una molestia. El equipo formó con Mohammed Alowais; Saud Abdulhamid, Abdulelah Alamri, Ali Albulayhi y Yasser Alshahrani; Mohamed Kanno y Abdulelah Almalki; Firas Albrikan, Salman Alfaraj, Salem Aldawsari; y Saleh Alshehri.

Del otro lado, Croacia alineó a Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Dejan Lovren, Martin Erlic y Borna Barisic; Lovro Majer, Marcelo Brozovic, Luka Sucic; Mario Pasalic, Nikola Vlasic y Bruno Petkovic. Luka Modric, capitán y figura de los balcánicos, fue al banco de suplentes e ingresó para jugar los últimos 25 minutos.

Arabia Saudita debutará en el grupo C contra Argentina el 22 de noviembre, mientras que Croacia enfrentará a Marruecos, el 23.



GANÓ POLONIA

El seleccionado de fútbol de Polonia, tercer rival de Argentina en el Grupo C del Mundial de Qatar, superó ayer a Chile, que no irá al torneo ecuménico, por 1 a 0 en Varsovia, en el último amistoso previo a la cita mundialista.El único tanto lo hizo Krzysztof Piatek, a los 40 minutos del segundo tiempo.

Polonia formó con varios de sus habituales suplentes desde el inicio: Lukasz Skorupski; Jan Bednarek, Kamil Glik y Jakub Kiwior; Przemyslaw Frankowski, Szymon Zurkowski, Sebastian Szymanski, Robert Gumny y Grzegorz Krychowiak; Karol Swiderski y Arkadiusz Milik.Además, ingresaron Bartosz Bereszynski (Glik), Jakub Kaminski (Milik), Krzysztof Piatek (Swiderski), Damian Szymanski (Krychowiak), Kamil Grosicki (Frankowski), Mateusz Wieteska (Bednarek).

El conjunto polaco integrará el grupo C, el mismo de Argentina y Arabia Saudita, y debutará el martes próximo contra México, dirigido por el argentino Gerardo Martino.



MÉXICO

México, que se midió ante Suecia y sigue generando dudas. A pesar del dominio de la pelota, el equipo de Gerardo Martino perdió por 2 a 1 y llega a la Copa del Mundo con muchas incógnitas.

En el complemento llegaron los goles. Aunque por desgracia para el Tata, los primeros en festejar fueron los suecos. A los nueve minutos del complemento, Mattias Svanberg desbordó por la izquierda y mandó un débil pase que agarró dormida a la defensa mexicana y permitió que Marcus Rohden anote el 1-0 parcial.

Luego, un espectacular pase de volea de Héctor Herrera, desde atrás de la mitad de la cancha, dejó a Alexis Vega mano a mano con el arquero rival y no perdonó. Cuando el partido se iba diluyendo, un rebote de un córner le cayó a Mattias Svanberg a los 39' y este definió a la perfección, a colocar, imposible para Memo Ochoa.