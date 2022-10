¿Cuántos somos los habitantes de Rafaela?

El 18 de mayo de 2022 se realizó el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de la Argentina, un mega operativo en el territorio que estuvo a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC). Al día siguiente, el organismo publicó que en la Argentina viven 47.327.407 personas y de ellas el 47,05% son de género masculino, 52,83% del femenino y 0,12% no se percibe en ninguno de los anteriores.

Los datos preliminares de población por sexo, provincia y departamento serían presentados 90 días después de la fecha en la que se realizó el censo. Es decir, que se debieron publicar a mediados del mes de agosto, pero nada de eso ocurrió y se sigue aguardando la información.

En tanto, según explicó Marco Lavagna, titular del INDEC, “los datos definitivos estarán ocho meses después de concluido el Censo”, es decir entre enero y febrero de 2023. Cabe recordar que el Censo debió realizarse en 2020, pero la pandemia de Covid, cuan diablo, metió la cola.

Desde hace mucho tiempo se viene barajando que la población rafaelina oscila entre 105 mil y 110 mil habitantes, aunque está claro que contar con un número certero de residentes es motivo de gran interés para todos y en particular para quienes se nutren de estadísticas para la toma de decisiones, pero también para cotejar los avances y los retrocesos como comunidad, compararnos con otras, planificar a futuro, y porque unos centenares o miles de residentes puede modificar situaciones.

Sin ir más lejos, llegar a 110 mil vecinos determinará que en el próximo proceso electoral quizás tengamos que elegir una banca en el Concejo o que cada 300 habitantes más se pueda habilitar el ingreso de otra unidad al servicios de remises.

Si bien son simples y aislados ejemplos, son una mínima muestra de los muchos que se pueden encontrar en la organización de la sociedad, pero sirven para dar una idea de cómo influye la variación demográfica y la utilidad de tener datos precisos.

Pero en el mundo de las supercomputadoras, que alcanzan velocidades sorprendentes, y de los programas sofisticados, que almacenan y procesan cantidades siderales de información y devuelven resultados y en milisegundos, en nuestro país los sistemas informáticos del INDEC parecen no haber ingresado en la modernidad porque cinco meses después todavía no ha podido emitir datos sobre la población en las ciudades.

Por ello es que Rafaela cumple hoy 141 años de su formación y los rafaelinos nos preguntamos cuántos somos exactamente los que vivimos en esta ciudad. Con el cronograma dilatado como viene, tal vez haya que esperar hasta el cumpleaños siguiente para enterarnos de la verdad.

Lo cierto y concreto es que después del censo de 2010, cuando se daba por sentado que la ciudad estaba por encima de los 100 mil habitantes, pero faltó bastante para alcanzar esa cifra, nadie se anima a arriesgar cuántos somos en realidad.

EVOLUCIÓN DE

LA POBLACIÓN

El primer conteo de ciudadanos de Rafaela se realizó en los albores de su formación y llegaban a 63 los habitantes. Dos años después la población se situaba en las 427 personas. Éstos dos fueron de carácter local y recién el tercero, realizado en 1887 estuvo organizado por la Provincia, oportunidad en la que se contaron 1.519 residentes. Ocho, años después, relevamiento tuvo alcance nacional y en la ciudad y la zona rural residían 3.119 personas

Pero el relevamiento de personas más trascendente para Rafaela fue el del 15 de diciembre de 1912, que fue solo local, y a efectos de saber si la población urbana y rural alcanzaba para ser declarada ciudad.

En ese entonces el número de habitantes censados fue de 8.242. El censo reveló datos interesantes como por ejemplo que se trataba de una población equilibrada con 564 varones más que mujeres. También que abrumadoramente la mayoría de los rafaelinos eran católicos (7.150), también había 676 libre pensadores, 341 protestantes, 12 “israelitas” y sorprendentemente 21 musulmanes. Asimismo, se contaron 42 cristianos ortodoxos.

La población era joven: de 0 a 14 años se contaban 3.548 habitantes, y entre 21 y 35 años, 1.937. La persona de mayor edad fue Marcelo Meriotti, de 99 años.

Por nacionalidades había 4.678 argentinos, 2.421 italianos, 454 españoles, 201 franceses, 169 suizos, 56 brasileños, 8 portugueses, 9 suecos, 12 ingleses, 32 árabes, 33 rusos y 11 belgas.

Luego siguieron todos censos nacionales que fueron marcando el sostenido incremento de la población rafaelina impulsado por el desarrollo constante de la ciudad en todos sus aspectos.

Así en el censo de 1914, se relevaron 9.698 habitantes. Luego los sondeos se interrumpen hasta el año 1960, cuando la población rafaelina trepó a los 35.714. A partir de este último recuento se inaugura la modalidad de realizarlos cada 10 años. Es así que en 1970, eran 44.361 los residentes de esta tierra; de 53.832, en 1980; de 68.256, en 1991; y de 83.642 en 2001.

El último, llevado a cabo en 2010, mostró que la ciudad tuvo una tasa de crecimiento del 11,23% con relación al censo anterior, pero, a diferencia de lo que se pensaba, Rafaela siguió estando por debajo de los 100.000 habitantes.

El número oficial marcó que nuestra ciudad contaba con 92.945 habitantes (45.222 hombres y 47.723 mujeres), casi 10 mil más que en el censo precedente.

Con esos “números” se ratificó como tercera ciudad de la Provincia, detrás de Rosario (948.312) y Santa Fe (391.231). En comparación, Rafaela representaba el 3% de la población total de la Provincia (3.194.537).

Otra dato interesante que se desprendió del relevamiento de 2010 fue que Rafaela contaba con 31.720 unidades habitacionales, determinando un promedio de personas por casa de 2,9.