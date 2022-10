Cordobeses que robaron en Rafaela: 2 años condicional

A las 10.30 de la mañana del miércoles último, en la Sala 1 de la Oficina de Gestión Judicial en los tribunales de Rafaela, se llevó a cabo mediante la aplicación Zoom, una audiencia de procedimiento abreviado donde se acordó la libertad de tres ciudadanos cordobeses imputados de robar autos en Rafaela con inhibidores de alarmas.

El acuerdo se selló bajo una pena de 2 años de ejecución condicional y el compromiso de los autores de no acercarse a las víctimas y fijar domicilio en la ciudad de Córdoba.

Presidió la audiencia la jueza de IPP, Dra. Cristina Fortunato, y en representación de la parte acusadora hizo lo propio la fiscal del MPA Dra. Fabiana Bertero, en tanto que el abogado defensor fue el letrado particular Dr. Juan Bautista Degiovanni.

Los tres malvivientes oriundos de la ciudad de Córdoba, que robaron automóviles de esta ciudad en banda, con una organización previa y roles definidos, fueron identificados como Lautaro Ezequiel Carranza, domiciliado en calle Tandil de la ciudad de Córdoba; Alexis Maximiliano Salas, domiciliado en calle Carlos Luna de esa misma ciudad; y por último, Nicolás Gómez Brandon, también con residencia en calle Carlos Luna de Córdoba Capital.

Los tres individuos estaban imputados por el delito de "robo simple".

Además de la pena de 2 años de ejecución condicional, a los condenados se les impusieron las siguientes reglas de conducta: no ingresar a la ciudad de Rafaela por el plazo de 2 años; y prohibición de contacto y/o comunicación con la víctima.



EL HECHO

IMPUTADO

Según relató la fiscal Dra. Fabiana Bertero durante la audiencia imputativa el 11 de agosto del corriente año, "en fecha 8 de agosto de 2022, a las 10:17 aproximadamente, Alexis Maximiliano Salas, Nicolás Gómez Brandon y Lautaro Ezequiel Carranza -actuando en forma conjunta y previo acuerdo y utilizando un dispositivo portátil como instrumento semejante a llave falsa- sustrajeron la suma de $60.000 (sesenta mil pesos) y un maletín color negro, con borde plateado conteniendo herramientas de trabajo que se encontraban en el interior del vehículo Ford Ecosport, propiedad de SAG".

"En la ocasión -continuó Bertero- la víctima estacionó su automóvil Ford Ecosport, sobre calle San Martín a la altura catastral del 500 de Rafaela, descendió del mismo y cerró las puertas del vehículo accionando el comando a distancia, para luego alejarse del lugar; oportunidad en que Lautaro Ezequiel Carranza se acercó al vehículo estacionado, accionó el dispositivo electrónico portátil marca Pandora, como instrumento semejante a llave falsa, venciendo así la defensa predispuesta por el mecanismo de cerramiento del vehículo de la víctima, e ingresó al vehículo de SAG por la puerta del conductor.

"Una vez en el interior sustrajo la suma de $ 50.000 que se encontraban en la cajonera debajo del asiento del acompañante, $ 10.000 que se encontraban en la guantera y un maletín color negro con bordes plateados que en el interior tenía herramientas, destornilladores y llaves Allen".

Finalizó: "Luego abordó el automóvil marca Honda, modelo Civic EXS, conducido por Alexis Maximiliano Salas quien se encontraba acompañado por Nicolás Gómez Brandon y los tres se dieron a la fuga con los elementos sustraídos en su poder".

La calificación penal aplicada por la fiscal corresponde a "hurto calificado por uso de llave falsa u otro instrumento semejante" (art. 163 inc. 3 del Código Penal) en carácter de coautores (Art. 45 del C.P).