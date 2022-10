Prisión preventiva por 90 días al presunto abusador de dos nenas

En relación al delito publicado en la edición de ayer de LA OPINIÓN relacionado a un presunto caso de abuso sexual efectuado por un hombre de unos 50 años aproximadamente a dos nenas menores de edad -de 9 años-, en calle Bollinger al 700 de barrio Italia, hubo novedades en el plano judicial con el correr de las horas en la jornada de la víspera.

A partir de las 10 de la mañana de este miércoles, en una de las salas de la Oficina de Gestión Judicial de los tribunales penales de Rafaela se llevó adelante una audiencia imputativa y de medidas cautelares donde un hombre de 50 años aproximadamente, identificado como ARD, quedó imputado y con prisión preventiva por 90 días, por los ilícitos adjudicados.

Puertas afuera, manifestándose, no con una marcha como estaba previsto sino con carteles alusivos al hecho, esperaban la finalización de una audiencia que se prolongó por dos horas y media, familiares, amigas y allegadas a las familias de las víctimas.

En la audiencia, que fue presidida por el juez de IPP Dr. Javier Bottero, actuaron como parte acusadora del Ministerio Público de la Acusación (MPA) el fiscal Dr. Nicolás Stegmayer; en tanto que por la defensa técnica del imputado actuó el abogado particular Dr. Pablo Mosconi.

Las calificaciones penales atribuidas al imputado son "abuso sexual simple agravado por abuso de armas" y "amenaza calificada por el uso de arma", se supo de fuentes oficiales.

De acuerdo a fuentes extraoficiales que dialogaron con este Diario en el transcurso de la audiencia, también se arribó a acuerdos básicos y otras medidas complementarias tales como que en los tres meses que ARD esté preso se van a realizar pericias de cámara Gesell a las niñas; y el fiscal Dr. Nicolás Stegmayer que asumió este caso estando de turno, delegaría el mismo en las fiscales Angela Capitanio o Favia Burella, de la Sección Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas) de la Unidad Fiscal Rafaela.



QUÉ FUE LO

QUE PASO

Como desde el MPA no se divulgó el hecho imputado por razones de instancia privada y resguardo de las víctimas menores de edad, igualmente -a grandes rasgos- LA OPINIÓN pudo reconstruir en base a lo conversado con testigos lo sucedido.

De modo amplio y general y sin entrar en detalles sensibles de ningún tipo se puede informar lo siguiente sobre lo ocurrido.

* El hecho ocurrió entre las 19.30 y 20.00 del domingo último.

* El imputado es un vecino que vive enfrente de la casa de las víctimas en calle Bollinger al 700 -entre Carlos Gardel y Champagnat-, de unos 50 años.

* Las familias de las nenas nunca había tenido problemas con el imputado y les llamó mucho la atención su conducta y todo lo sucedido. La familia de las víctimas no sería una familia problemática en el barrio sino todo lo contrario.

* El imputado vive en un monoambiente de la parte delantera del terreno, y según testigos sufre de adicción al alcohol y se expresa muchas veces gritando frases obscenas en la calle a las mujeres que pasan.



EL HECHO

* Cuando pasó el hecho los padres de una de las nenas estaban sentados afuera en la vereda con ellas, pero entraron a la casa un instante y se descuidaron.

* En ese interín de cinco minutos pasó todo. El hombre salió a la calle presuntamente alcoholizado, "con el torso desnudo y el cierre del pantalón abierto (sic)" y empezó a vociferar insultos hacia las nenas: "estos pendejos de m... que viven en la calle, que me molestan, que gritan...", mientras el grupo de niños jugaba a las escondidas en la vereda de la víctima y según testigos no molestaban a nadie.

* Los nenes se empezaron a asustar: de repente el hombre salió corriendo y habría agarrado a una de las nenas víctimas haciéndole movimientos obscenos. La amiguita empezó a gritar que la deje, y ahí salió la madre que retiró a la nena del lugar rápidamente.

* Al salir la madre a la calle, el hombre salió corriendo y se metió en otra casa, a la vista de todos los presentes en la vía pública.

* El hombre tomó un arma blanca (cuchillo) y con ella salió nuevamente a la calle, empezando a vociferar «que salgan», que «esos pendejos de m...» lo vivían molestando y que «no podía dormir nunca». También filmaba a las nenas amenazándolas.

* Finalmente alguien llamó a la Policía, y los familiares de las víctimas fueron a sede de la Comisaría Seccional 13a. donde fueron bien atendidas. Después a las nenas les hicieron una revisación médica y le tomaron fotos a una de ellas donde tenía rasguños.

* Al hombre lo detuvieron esa misma noche, y a la familia de las víctimas le pusieron una medida de restricción perimetral, para que ARD no pueda volver al domicilio ni mucho menos acercarse a las nenas víctimas ni a sus familiares, quienes sentían temor ante lo ocurrido.

* "Ojalá esto no quede impune y hagan algo", se escuchó decir.