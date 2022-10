Los haberes de octubre vienen con el bono extra

La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) abona las distintas asignaciones sociales de acuerdo al calendario de pagos del mes (Ver recuadro «Cartelera»), y en octubre de 2022 incluye un refuerzo previsional para algunas prestaciones específicas.

Se trata de un bono extra de $7000 que recibirán aquellos sectores que perciben los haberes más bajos y que tiene como finalidad aminorar el impacto inflacionario y la consiguiente suba de precios incesante de los artículos de la canasta básica.

Esta política del organismo previsional alcanza a los jubilados y pensionados que el mes pasado percibieron el haber mínimo. En estos casos, la prestación con el bono se ubicará, esta vez, por encima de los $50.000.

Cabe destacar -según consignó La Nación- que no todos los jubilados y pensionados recibirán los $7000 extra de refuerzo. Quienes cuenten con ingresos superiores a un haber mínimo, recibirán un monto menor que decrece progresivamente hasta llegar a los $4.000, que será el monto que cobrarán jubilados con hasta dos haberes mínimos.

La información oficial indica que, con el bono de octubre, la jubilación mínima pasará de $43.353 a $50.353; mientras que quienes perciban hasta dos haberes mínimos pasarán a cobrar de $75.050 a $90.705.



EL BONO DURARA

TRES MESES

Los refuerzos se abonarán durante tres meses, no tendrán descuentos ni se incorporarán a los haberes; por lo tanto, no se tendrán en cuenta para aplicar el porcentaje de movilidad de diciembre.

De acuerdo a la información que publicó la Anses, este refuerzo mensual alcanzará a 6,1 millones de jubilados y pensionados de todo el país.

Además, cabe señalar que el bono de $7000 será percibido por cinco de las categorías que el organismo previsional agrupa para la distribución de haberes y que cumplen con el requisito de menores ingresos.



QUIÉNES PUEDEN

COBRAR EL BONO

* Jubilados y pensionados;

* Pensión Universal para el Adulto Mayor;

* Pensión no Contributiva por Vejez;

* Pensión no Contributiva por Invalidez;

* Pensión no Contributiva por Madres de siete hijos o más.

La actualización de haberes por la Ley de Movilidad impactó en el mes de septiembre con un incremento del 15,53 por ciento sobre las distintas asignaciones entregadas por la entidad que conduce Fernanda Raverta. Esto continuará en los próximos meses, hasta que en diciembre se realice nuevamente otra actualización.

“El refuerzo se pagará en septiembre, octubre y noviembre hasta el próximo aumento por la Ley de Movilidad que se hará en el mes de diciembre”, subrayó el comunicado de la entidad.